СМИ: Порноактрисе заплатили за молчание о связи с Трампом

Майкл Коэн, адвокат главы американского государства Дональда Трампа, заплатил 130 тыс. долларов бывшей порноактрисе Стефани Клиффорд за то, чтобы она не рассказывала о связи с Трампом, заявили СМИ.

По версии Wall Street Journal, отношения между Трампом и Клиффорд начались в 2006 году, когда он уже был женат на Мелании, передает РИА «Новости».

WSJ пишет, что во время предвыборной гонки актриса рассказала о связи с Трампом. В итоге адвокаты Трампа заключили с ней соглашение о конфиденциальности.

В администрации США опровергли данные издания. Белый дом отметил, что подобные «ложные» слухи уже давно «циркулирует» в прессе.