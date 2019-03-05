США выдали снимки со спутников за доказательство «нарушения» Россией ДРСМД

США в подтверждение «нарушения» Москвой договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) вместо телеметрии предоставили ничего не доказывающие снимки с обычных коммерческих спутников, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, снимки были сделаны с «обыкновенных коммерческих спутников, на которых можно различить на земле некий объект, который похож на стационарную пусковую установку», но на которой нет ракет. Кроме того, США передали две конкретные даты, когда могли испытываться подобные ракеты, название полигона и координаты пусковых установок. При этом отсутствуют время предполагаемого пуска и точки, где приземлилась ракета, передает РИА «Новости».

«Дата сама по себе ничего не говорит и не является подтверждением. Единственным фактором, который может служить подтверждением, – это телеметрия или же другие объективные данные с конкретным временем пуска ракеты и точкой взлета. Такой информации нам никто никогда не предоставлял», – отметил источник.

По его словам, российская сторона в свою очередь запрашивала такие данные, но Вашингтон «ссылается на то, что это очень чувствительные разведывательные источники, которыми они не могут поделиться».

Источник добавил, что в Москве не считают «проходным вариантом» ультиматум США об уничтожении всех российских ракет 9М729.

«Без какого-либо серьезного разговора, без предоставления доказательств того, что мы нарушаем, просто так говорить, что только русские нарушают, невозможно. Кроме того, есть очень важный момент – мы никогда не говорили о том, что мы считаем, что США полностью соблюдают свои положения договора. У нас есть очень серьезные озабоченности в отношении того, как США сами выполняют свои обязательства», – подчеркнул источник.

Источник также отметил, что Россия не будет предлагать США новых инициатив по этой проблеме. По мнению источника, США, вероятнее всего, передадут России еще одну ноту 2 августа (по истечению шести месяцев с 2 февраля), в которой они «объявят себя свободными от обязательств по договору».

В понедельник председатель комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявлял, что Россия, в отличие от США, никогда не нарушала требований договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), именно на Вашингтоне лежит ответственность за приостановление ДРСМД.

Напомним, президент Владимир Путин подписал указ о приостановлении Россией выполнения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Это ответ на действия США, которые в начале февраля объявили о выходе из договора.