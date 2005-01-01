РЖД отреагировали на информацию о стриптизе для работников вагонного депо

В Волгограде девушки в масках и костюмах кошек исполнили стриптиз для работников вагонного депо; такие действия недопустимы и противоречат корпоративному кодексу деловой этики, заявил начальник пресс-службы Приволжской железной дороги (филиал ОАО «РЖД») Владислав Покоев.

Покоев сообщил, что «сотрудники, участвовавшие в организации мероприятия, будут привлечены к дисциплинарной ответственности», передает РИА «Новости».

Он уточнил, что была проведена проверка после того, как в Сети появилось видео, на котором запечатлен танец полуобнаженных девушек перед мужчинами в актовом зале на фоне баннера с логотипом ОАО «РЖД» и надписью «Эксплуатационное вагонное депо «Максим Горький».

Начальник пресс-службы не сообщил, где, когда и к какому событию приурочено было это выступление.

При этом волгоградский портал «В1.ру» пишет, что девушки выступали на корпоративе в честь Дня защитника Отечества.

Ранее в Сети появилось видео со «стриптизом» в полиции Улан-Удэ.