В Сети появилось новое видео со «стриптизом» в полиции Улан-Удэ

Пользователи Сети нашли новый видеоролик со «стриптизом», снятым в отделе полиции Улан-Удэ, сообщают СМИ.

На видеозаписи запечатлен аниматор в костюме «свиньи», во время выступления артист снял несколько деталей своего наряда с костюма, передает РЕН-ТВ.

Когда был сделан ролик, не уточняется.

Напомним, служебную проверку начали после появления в сети видеоролика, где был запечатлен фрагмент торжественного мероприятия в Октябрьском отделении полиции Улан-Удэ в честь 23 февраля. Перед собравшимися в зале полицейскими выступила стриптизерша.

После этого в отделе уволили старшего дознавателя УМВД, пригласившего стриптизершу.