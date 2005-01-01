Дознавательницу уволили из МВД после видео со стриптизом

Старшего дознавателя управления МВД по Улан-Удэ уволили после того, как она пригласила стриптизершу на торжественное мероприятие в честь Дня защитника Отечества, сообщили в полиции.

«По результатам проверки старший дознаватель отдела дознания отдела полиции №2 управления МВД России по городу Улан-Удэ, организовавшая это выступление, уволена из органов внутренних дел», – сообщили в МВД Бурятии.

Кроме того, заместителю начальника управления по работе с личным составом, начальнику УМВД по Улан-Удэ и его помощнику по кадрам, начальнику отдела полиции №2 УМВД России по Улан-Удэ и его заместителю объявлены предупреждения о неполном служебном соответствии за низкий уровень воспитательной работы.

Служебную проверку начали после появления в сети видеоролике, на котором запечатлен фрагмент с торжественного мероприятия в Октябрьском отделении полиции Улан-Удэ в честь 23 февраля. Перед собравшимися в зале полицейскими выступила стриптизерша.