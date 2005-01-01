В бурятском отделе полиции начали проверку из-за стриптиза на корпоративе

В Улан-Удэ проводят проверку одного из отделов полиции, где на торжественном мероприятии в честь 23 февраля выступила стриптизерша.

«По выявленному в сети интернет видеоматериалу в МВД по Республике Бурятия назначена служебная проверка, в ходе которой будут установлены должностные лица, нарушившие служебную дисциплину и нормы профессиональной этики», – говорится в сообщении республиканского МВД.

По итогам проверки полицейских привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.

Речь идет о появившемся в сети видеоролике, на котором запечатлен фрагмент с торжественного мероприятия в Октябрьском отделении полиции Улан-Удэ в честь 23 февраля. Перед собравшимися в зале полицейскими выступила стриптизерша, сообщает «МК».

По данным издания, такой подарок мужчинам преподнесли коллеги-женщины. Они смеялись и подшучивали, тогда как многие мужчины смущались.

В сентябре 2018 года СК проводил проверку информации в СМИ о массовом стриптизе студентов-первокурсников в одном из ночных клубов Тюмени.