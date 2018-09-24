СК проверит информацию о массовом стриптизе студентов в Тюмени

Следственный комитет начал проверку информации в СМИ о массовом стриптизе студентов-первокурсников в одном из ночных клубов Тюмени.

«В ходе мониторинга СМИ выявлена публикация, из содержания которой следует, что 22 сентября студенты первокурсники, отмечавшие поступление в университет, раздевались на сцене одного из ночных клубов в городе Тюмени. По данному факту следственными органами Следственного комитета России по Тюменской области организована доследственная проверка», – сообщается на сайте регионального СК.

Следователи отметили, что в случае подтверждения информации «будет дана правовая оценка должностным лицам, а также организаторам данного мероприятия». По результатам проверки примут процессуальное решение.

СМИ сообщали, в субботу в ходе вечеринки первокурсники Тюменского госуниверситета, в одном из конкурсов разделись догола за сертификат в тату-салон на 1 тыс. рублей.