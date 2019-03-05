Глава Минтранса оценил итоги переговоров с США по авиасообщению

Итоги российско-американских переговоров по авиасообщению позитивные, Минтранс рассчитывает на расширенные контактов в дальнейшем, заявил министр транспорта России Евгений Дитрих.

Дитрих заявил, что итоги переговоров «позитивные», передает РИА «Новости».

«По визам пилотов мне неизвестно, обсуждали или нет. Я скажу, что достаточно плотно и комфортно прошли переговоры в отношении расширения контактов, взаимодействия. Мы надеемся, что эти контакты будут расширяться и в дальнейшем», – уточнил он.

В минувшую пятницу представитель госдепартамента США назвал прошедшую 26-27 февраля встречу частью регулярного диалога по вопросам гражданской авиации и выразил надежду на продолжение диалога, однако конкретных тем и итогов переговоров не уточнил.

Источники сообщали, что российская сторона на переговорах с авиавластями США может поднять вопрос о проблемах с получением американских виз российскими пилотами.

Напомним, о проблемах с выдачей американских виз экипажам «Аэрофлота» стало известно в апреле 2018 года – тогда компания обратилась в МИД и Минтранс в связи с тем, что экипажам перестали выдавать визы; это поставило под угрозу выполнение полетов.

Гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев заявлял позже, что ситуация улучшилась, но до конца не разрешилась.