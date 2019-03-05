Глава Минтранса оценил итоги переговоров с США по авиасообщению

Взгляд
5 марта, вторник  |  Последнее обновление — 10:02  |  vz.ru
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Что ждет газовый рынок Европы в ближайшее время

2008 год. Это театрализованное представление – протест с требованием закрыть месторождение Гронинген. Теперь мечта экологов сбылась сама собойФото: Piroschka Van De Wouw/Reuters
Гигантское газовое месторождение Гронинген, расположенное в Нидерландах, иссякло. Это событие имеет важнейшее значение не только для всей Европы. Дефицит голубого топлива в Евросоюзе по прогнозам будет все более нарастать. Как это сочетается с переходом европейцев на возобновляемые источники энергии и как происходящее выглядит с точки зрения России? Подробности...
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Когда китайские ракеты станут для России угрозой

Министр обороны Германии в гостях у своего китайского коллегиФото: How Hwee Young/Reuters
Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен считает, что китайские ракеты угрожают России. Так же, как российские – Европе. И потому Россия должна быть заинтересована в присоединении Китая к новому ДРСМД. Удивительная логика немецкого политика – чего в ней больше, наивности или сознательного стремления вбить клин между Москвой и Пекином? Подробности...
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России предсказана исламизация

В Москве живут сотни тысяч мусульман, но на весь мегаполис – всего несколько мечетейФото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин выступил с неожиданным предсказанием, что уже через 15 лет примерно каждый третий житель страны будет мусульманином. Эти прогнозы до сих пор опирались на тот факт, что в наших исламских регионах рождаемость кратно превышала общероссийскую. С прогнозом муфтия согласны в РПЦ, но не согласны демографы. Подробности...
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Спецслужбы Украины поймали в ловушку «женское лицо ДНР»

История Светланы Дрюк стала успехом украинской разведкиФото: ТСН/Youtube
Контрразведка ДНР допустила серьезный провал. Украинским спецслужбам удалось выманить и завербовать одну из самых знаменитых женщин непризнанных республик Новороссии – командира «женского танкового экипажа» Светлану Дрюк. Как была проведена эта спецоперация и почему ДНР оказалась бессильна противостоять СБУ? Подробности...
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России нужен закон Кирилла Толмацкого

Децл говорил, что собирается инсценировать смерть в 35 лет и уехать жить на островФото: Brain Short/facebook
От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
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Мы снова живем в эпоху глушилок

Сергей Худиев, публицист, богослов
Люди, для которых их неудачи объясняются колдовством, будут склонны сжигать ведьм. Люди, которые видят причины своих провалов в кознях хакеров, будут стремиться отключить других от интернета. Параноики по-своему очень логичны. Подробности...

У Порошенко не получилось стать героем

Глеб Простаков, журналист
После Майдана в воздухе ощущался страх и желание перемен. На этом фоне можно было попытаться сотворить чудо. Это чудо позволило бы легитимировать все – силовой захват власти, утрату Крыма, войну, русофобию, неонацизм и церковный раскол. Подробности...
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Антипрививочники убивают своих детей

Инокиня Евгения (Сеньчукова), пресс-секретарь Якутской епархии, кандидат философских наук
Диагноз поставили быстро. Но появились новые осложнения, и потерявшим спесь родителям вымотанные медики очень резко сказали: «Это вы виноваты». Через неделю у мальчика случился миокардит. На вскрытии сердце было как вареное мясо. Подробности...
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    Какие новые льготы получат семьи с детьми

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    Политические аксиомы Путина

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    Послание Путина Федеральному собранию

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      В Рио-де-Жанейро стартовал карнавал

      В Рио-де-Жанейро стартовал карнавал, кульминацией которого станут выступления лучших городских школ самбы. В этом году в красочном шествии принимают участие порядка 7 млн человек, в том числе 1,5 млн туристов. В городе перекрыты центральные улицы и даже объявлены дополнительные выходные
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          Глава Минтранса оценил итоги переговоров с США по авиасообщению

          5 марта 2019, 08:29

          Текст: Наталья Ануфриева

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          Итоги российско-американских переговоров по авиасообщению позитивные, Минтранс рассчитывает на расширенные контактов в дальнейшем, заявил министр транспорта России Евгений Дитрих.

          Дитрих заявил, что итоги переговоров «позитивные», передает РИА «Новости».

          «По визам пилотов мне неизвестно, обсуждали или нет. Я скажу, что достаточно плотно и комфортно прошли переговоры в отношении расширения контактов, взаимодействия. Мы надеемся, что эти контакты будут расширяться и в дальнейшем», – уточнил он.

          В минувшую пятницу представитель госдепартамента США назвал прошедшую 26-27 февраля встречу частью регулярного диалога по вопросам гражданской авиации и выразил надежду на продолжение диалога, однако конкретных тем и итогов переговоров не уточнил.

          Источники сообщали, что российская сторона на переговорах с авиавластями США может поднять вопрос о проблемах с получением американских виз российскими пилотами.

          Напомним, о проблемах с выдачей американских виз экипажам «Аэрофлота» стало известно в апреле 2018 года – тогда компания обратилась в МИД и Минтранс в связи с тем, что экипажам перестали выдавать визы; это поставило под угрозу выполнение полетов.

          Гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев заявлял позже, что ситуация улучшилась, но до конца не разрешилась.


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