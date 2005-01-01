США ужесточили требования к российским авиакомпаниям

Правительство США ужесточило требования к трем российским авиакомпаниям – «Аэрофлоту», «Якутии» и входящей в группу «Волга-Днепр» компании AirBridgeCargo Airlines.

Названные авиакомпании теперь должны предоставлять властям США графики тех своих комбинированных и грузовых рейсов, которые связаны с американскими аэропортами, говорится в приказе Министерства транспорта, передает ТАСС.

Российские перевозчики обязаны делиться данными о «типе используемого оборудования», частоте полетов, времени вылета и прибытия, а также другой подобной информацией. Компаниям необходимо передавать данные как минимум за 30 дней до полетов.

В тексте уведомления о выходе приказа Минтранса США указано, что новые ограничения являются ответом на действия России. По версии американских чиновников, Москва «отклонилась от (...) режима взаимности, когда отказалась дать разрешение грузовым авиаперевозчикам США на пересечение российского воздушного пространства (...), вместо этого в одностороннем порядке поменяв маршрут на расположенную восточнее точку прибытия в воздушное пространство России».

Минтранс отметил, что из-за этого американские авиаперевозчики «сталкиваются с существенным нарушением организации грузовых рейсов между Европой и Азией».



В апреле сообщалось, что авиакомпании из США просят помощи у Госдепа, так как соглашение о пересечении российского воздушного пространства истекает, а новая дата переговоров с авиационными властями России до сих пор не установлена.

Тогда же стало известно, что из-за проволочек с выдачей американских виз сотрудникам «Аэрофлота» нельзя исключать прекращения авиасообщения между странами. В МИДе подчеркнули, что в проблеме с выдачей виз виновата сугубо американская сторона.

В Кремле считают, что американское посольство преднамеренно задерживает выдачу виз США пилотам «Аэрофлота».