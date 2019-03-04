Гуайдо появился перед сторонниками в Каракасе

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, провозгласивший себя президентом страны, появился перед своими сторонниками на митинге в Каракасе.

Митинг проходит в районе Лас-Мерседес столицы Венесуэлы, передает ТАСС.

Он впервые публично появился перед своими сторонниками после недельного отсутствия в Венесуэле.

Его встретили аплодисментами и криками, в целом обстановка на митинге спокойная, попыток задержать Гуайдо не предпринималось. В районе проведения акции нет полиции или армии. Число собравшихся на выступление Гуайдо достигает порядка 100 тыс. человек.

На митинге Гуайдо признал неудачу с попыткой доставить в страну гуманитарную помощь 23 февраля.

«Режим использовал свою последнюю линию защиты, «колективос» (вооруженные проправительственные группировки) и вооруженных заключенных», – заявил он.

Ранее Гуайдо сообщил, что приземлился в Каракасе. Ему позволили пройти контроль и выйти в город.