Анонсирован визит министра нефти Венесуэлы в Москву

Министр нефтяной промышленности Венесуэлы Мануэль Кеведо в ближайшее время посетит Россию, чтобы перевести офис национальной нефтедобывающей компании PDVSA из Лиссабона в Москву, заявила исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес.

Она отметила, что Кеведо уже находится на пути в Россию, где должен окончательно оформить перевод PDVSA в Москву, передает ТАСС.

«Мы также планируем перенести сюда представительство компании, которое занимается разработкой железа и алюминия на территории Венесуэлы. Все это происходит в рамках расширения нашего сотрудничества и поиска новых путей развития отношений между нашими странами», – добавила политик.

Родригес также отметила, что для начала диалога с властями оппозиция Венесуэлы должна отказаться от предварительных условий.

«Президент Николас Мадуро постоянно обращается с призывами к диалогу. Всего было более 400 призывов к диалогу, в том числе к тому человеку (Хуану Гуайдо), который сейчас делает себя посмешищем, ездит по всему миру и кричит, что он президент Венесуэлы. И единственным условием для такого диалога является отсутствие предварительных условий», – сказала она.

Родригес подчеркнула, что венесуэльцы должны за столом переговоров решить возникшие проблемы – без внешнего вмешательства.

«У нас крепкие и устойчивые институты, у нас правовое государство. Его (Гуайдо) поведение, его деятельность будут тщательно проанализированы этими институтами. Будут приняты соответствующие меры», – сказала Родригес.

Накануне она назвала Гуайдо «посмешищем», который «устраивает цирк на международном уровне».

Ранее помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон выступил с предостережением руководства Венесуэлы на случай задержания лидера оппозиции, самопровозглашенного «президента» Хуана Гуайдо.