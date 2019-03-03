Вице-президент Венесуэлы назвала Гуайдо посмешищем

Объявивший себя «президентом» Венесуэлы Хуан Гуайдо «делает из себя посмешище» и «устраивает цирк на международном уровне», заявила вице-президент Боливарианской Республики Делси Родригес.

Родригес в комментарии RT сказала, что выскажет свое отношение к Гуайдо как гражданка Венесуэлы. «Мне за него стыдно. Этот человек не только делает из себя посмешище в своей стране, но теперь еще и устраивает цирк на международном уровне», – подчеркнула она.

Вице-президент Венесуэлы заметила, что Гуайдо «просто провозгласил себя президентом Венесуэлы на городской площади». Теперь, по ее словам, он демонстрирует «довольно экстравагантное поведение в других странах, правительства которых находятся в подчинении у США».

Гуайдо «устроил настоящий фарс перед мировым сообществом», подчеркнула Родригес. Она добавила, что лидер венесуэльской оппозиции ищет поддержки американских политиков, в том числе президента США Дональда Трампа, которые угрожают легитимному президенту Венесуэлы расправой.

Ранее глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила о неприкосновенности Гуайдо.

Между тем, как отмечала газета ВЗГЛЯД, Хуан Гуайдо теряет последние шансы одолеть легитимного президента Венесуэлы Николаса Мадуро и взять власть в стране, его беспомощность заметили даже в Европейском союзе.