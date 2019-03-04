В Роскосмосе рекомендовали уволить оскорбившего жителей хрущевок сотрудника

Комиссия по этике Роскосмоса рекомендовала уволить сотрудника, назвавшего людей, живущих в хрущевках, «скотобазой».

«Комиссия по этике госкорпорации «Роскосмос» приняла решение рекомендовать уволить сотрудника, допустившего некорректные высказывания в интернете», – говорится в сообщении на сайте Роскосмоса.

В корпорации сочли такое публичное поведение «не соответствующим высоким требованиям, предъявляемым к сотрудникам ракетно-космической отрасли», и принесли извинения всем, кого оскорбили высказывания.

В выходные Telegram-каналы обратили внимание на высказывания главы одного из подразделений Роскосмоса Станислава Жаркова, который в ходе Facebook-дискуссии назвал людей, живущих в хрущевках, «скотобазой», которая «бухает, колется, бросает мусор в подъезде и орет по ночам». Позже Жарков извинился за свои слова, заявив, что сам живет в хрущевке.