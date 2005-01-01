Чиновник Роскосмоса извинился за сравнение жителей хрущевок со «скотобазой»

Начальник отдела нормативно-правового обеспечения Роскосмоса Станислав Жарков извинился за то, что назвал живущих в хрущевках людей «скотобазой».

«Написанные мной комментарии являлись моим личным мнением, никак не связанным с деятельностью госкорпорации «Роскосмос». Мои высказывания были сделаны сгоряча – я сам живу в «хрущевке» и устал от бытовых проблем. Приношу вам всем свои извинения. В своих высказываниях не хотел никого обидеть», – написал Жарков, скриншот поста которого приводит телеграм-канал Hue.

После появления сообщений в СМИ Жарков закрыл свою страницу в Facebook.

В то же время телеграм-канал Baza сообщает, что Жарков действительно живет в хрущевке на юго-востоке Москвы – в районе, большинство домов которого попали под программу реновации. Впрочем, дом самого Жаркова сносить не будут.

Тем временем в «Роскосмосе» сообщили, что создадут комиссию по этике и оценят поведение своего сотрудника. «Госкорпорация «Роскосмос» сформирует комиссию по этике и проведет анализ ситуации, после которой будет принято решение в отношении сотрудника, допустившего некорректные высказывания», – сказали в госкорпорации, передает РИА «Новости».

В выходные Telegram-каналы обратили внимание на высказывания главы одного из подразделений «Роскосмоса» Станислава Жаркова, который в ходе Facebook-дискуссии назвал людей, живущих в хрущевках, «скотобазой», которая «бухает, колется, бросает мусор в подъезде и орет по ночам».