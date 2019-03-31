Под Одессой члена избиркома отстранили за пьянство на рабочем месте

Женщина – член избирательной комиссии в городе Подольск Одесской области в воскресенье была отстранена от выполнения обязанностей, так как употребляла спиртные напитки на рабочем месте, сообщили в нацполиции региона.

В сообщении на сайте ведомства говорится, что по данному факту составлен протокол по ч. 1 ст. 179 («Распитие спиртных напитков на производстве») Кодекса Украины об административных правонарушениях.

На ваш взгляд Какие кандидаты имеют наибольшие шансы выйти во второй тур президентских выборов на Украине? Порошенко - Зеленский

Порошенко - Тимошенко

Зеленский - Тимошенко



В воскресенье на Украине проходят президентские выборы. На этот пост претендуют рекордные 39 кандидатов.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, какие казусы и нарушения сопровождают выборы главы украинского государства.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД