Вулкан Карымский на Камчатке выбросил столб пепла на 2,3 км

В Елизовском районе Камчатского края вулкан Карымский выбросил столб пепла, который достиг высоты 2,3 км, сообщило региональное ГУ МЧС.

«Днем 31 марта 2019 года произошел пепловый выброс на вулкане Карымском в Елизовском муниципальном районе. Высота пеплового выброса составила до 2,3 тыс. метров. Высота вулкана – 1 тыс. 486 метров», – сообщается на сайте ГУ МЧС.

Пепловый шлейф распространился в южном направлении, в сторону Авачинского залива. На его пути нет населенных пунктов. Вулкан получил «оранжевый» код авиационной опасности.