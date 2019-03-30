В Крыму призвали пересмотреть конвенцию Монтре по Черному морю

Конвенция Монтре, регламентирующая судоходство в черноморских проливах, должна быть пересмотрена из-за нагнетания обстановки в Черном море кораблями НАТО, заявил председатель комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Гемпель заявил, что заход кораблей НАТО в Черное море это «очевидное бряцание оружием», и «подобное поведение США в Черном море вызывает некое напряжение», передает РИА «Новости».

«Если так пойдет дальше, то должен ставиться вопрос о пересмотре конвенции Монтре в плане сокращения сроков нахождения военных кораблей НАТО в Черном море. Недопустимо, чтобы иностранные военные группировки создавали очаг напряжения в черноморском регионе», – подчеркнул он.

По мнению Гемпеля, все заходы иностранных военных кораблей должны согласовываться с государствами черноморского региона и не идти вразрез с политикой добрососедства.

Конвенция Монтре определяет режим черноморских проливов Босфор и Дарданеллы. Документ сохраняет за торговыми судами всех стран свободу прохода через проливы как в мирное, так и в военное время.

При этом режим прохода военных кораблей различен в отношении черноморских и нечерноморских государств. Так, для военных кораблей нечерноморских держав введены существенные ограничения по классу и сроку пребывания.

Ранее в НАТО заявили, что прибытие группировки военных кораблей в Черное море не связано с президентскими выборами на Украине.

Напомним, наблюдение за действиями военных судов НАТО осуществляли корабли ВМФ России «Иван Хурс» и «Василий Быков».

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