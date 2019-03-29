НАТО объяснило заход кораблей в Черное море во время выборов на Украине

Прибытие группировки военных кораблей НАТО в Черное море не связано с президентскими выборами на Украине. Флот зашел в акваторию по запланированному сценарию для проведения маневров «Морской щит-2019», рассказали в пресс-службе Североатлантического альянса.

«Вторая постоянная военно-морская группа НАТО в настоящее время проводит патруль в Черном море перед проведением маневров «Морской щит-2019». Эти маневры были запланированы давно, это ежегодные учения, организуемые Румынией. Ни патрулирование, ни учения не связаны с событиями на Украине», – передает ТАСС сообщение НАТО.

В четверг группировка боевых кораблей НАТО вошла в акваторию Черного моря. Позже появилось видео с проходом кораблей через турецкие проливы.

Наблюдение за действиями военных судов НАТО осуществляли корабли ВМФ России «Иван Хурс» и «Василий Быков».