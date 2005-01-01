Шарий похвастался, что превратил выборы для Порошенко в пытку

Медиаэксперт Анатолий Шарий в преддверии президентских выборов на Украине порадовался тому, что в период избирательной кампании ему удалось превратить тур Петра Порошенко в «пытку».

«Кто-то будет потом праздновать, кто-то припишет нашу с вами победу себе. Плевать. Мы отойдем в сторону и тихо порадуемся. Потому что именно мы с вами сделали так, что его рейтинг «споткнулся», именно мы превратили его тур в пытку. И именно мы сделали все, что могли, чтобы он не прошел», – написал Шарий в Instagram.

«Нам мешали, нам пытались вставлять палки в колеса. Но все их палки им же в рожи и отлетели», – отметил он.

Блогер призвал на рассчитывать на то, что такая борьба будет отмечена в учебниках истории. «Туда в моей стране чаще попадают ублюдки. Ни на что не рассчитайте. Просто знайте, что вы – люди, которые не гнутся. Вы просто люди. Вы не рабы и не животные. И Аминь», – заключил он.

Ранее Шарий сообщал, что на митингах президента Украины в отношении людей, которые просят Порошенко извиниться перед медиаэкспертом, применяют силу. Так, действующий президент страны неоднократно выбивал из рук телефоны, одного из украинцев ущипнул за нос, а с задавшей вопрос о медиаксперте девушки сорвал шапку. Кроме того, глава Закарпатской области Геннадий Москаль вырвал из рук мужчины фотографию Шария, которую пытались показать президенту Украины.

Президентские выборы пройдут на Украине в воскресенье, 31 марта. На высший государственный пост в стране претендуют 39 кандидатов. По последним данным, в президентской гонке лидирует шоумен Владимир Зеленский, за неделю до выборов его рейтинг превышал 30% (среди молодежи его поддерживают почти 40%). Петра Порошенко готовы поддержать около 17% граждан, Юлию Тимошенко – 12,5%.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что выборы президента Украины оказались полны неожиданностей. Кроме того, разбирались пять сценариев поражения Зеленского в президентской гонке на Украине.

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