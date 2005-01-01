Глава Закарпатской области вырвал фото Шария, которое пытались передать Порошенко

Глава Закарпатской области Геннадий Москаль пресек попытку мужчины показать президенту Украины Петру Порошенко фотографию с украинским медиаэкспертом Анатолием Шарием.

Инцидент случился во время поездки Порошенко в Ужгород, передает РИА «Новости».

На записи запечатлено, как президенту, проходящему вдоль шеренги людей, пытаются передать фотографию с Шарием.

Охранники попытались вырвать снимок, но его перехватил Москаль, он вырвал из рук снимок и бросил его в толпу.

Напомним, ранее Шарий сообщал, что на митингах президента Украины силу применяют в отношении людей, которые просят Порошенко извиниться перед медиаэкспертом. Так, недавно Порошенко сорвал шапку с задавшей вопрос о медиакэсперте девушки, до этого он несколько раз выбивал телефоны, а также ущипнул одного из украинцев за нос.