Опубликовано видео с Порошенко, щипающим за нос мужчину

В социальных сетях появилась видеозапись, на которой украинский президент Петр Порошенко щипает мужчину за нос; как уточнила автор ролика журналист Татьяна Высоцкая, видео было снято во время поездки украинского президента в Запорожье.

«Он удивил меня даже больше, чем предыдущий. Потому что это говорит о том, что неуважение к людям со стороны президента – это системный феномен. На самом деле, это какой-то шок», – написала Высоцкая в Facebook.

Ранее Порошенко сорвал шапку с девушки, задавшей ему вопрос про украинского медиаэксперта Анатолия Шария. В администрации главы украинского государства инцидент объяснили случайностью.

В январе Порошенко во время томос-тура выбил смартфон из рук мужчины, который попытался задать ему вопрос.