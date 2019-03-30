Российский дизайнер рассказал о скандале вокруг New Fashion Week

Организаторы недели моды New Fashion Week не подготовили площадку для модного показа российских дизайнеров и скрылись с крупной суммой денег, рассказал хедлайнер мероприятия Гера Скандал.

По его словам, показ все-таки состоялся, но только благодаря усилиям дизайнеров, которые нашли новое место проведения, сообщает РИА «Новости».

«Мы организовали мероприятие, собрали еще других дизайнеров, которые были готовы предоставить свои коллекции, мы все это мероприятие сделали сами, без помощи организаторов», – сказал Гера Скандал.

Он также рассказал, что остальные запланированные показы не состоятся. Организаторы перестали выходить на связь и бросают трубки телефонов. Сумма ущерба оценивается в 20 млн рублей.

«К тому же организаторы собрали деньги за проживание с родителей и не провели оплату гостиницы, родители детей изначально не заселили, они остались на улице в большом количестве», – сказал дизайнер.

Главной проблемой является неправильно составленный договор между сторонами. Родители и дизайнеры собираются написать коллективное заявление в полицию и отсудить свои деньги.

Ранее в СМИ появилась информация, что организаторы New fashion week собрали с участников 20 млн рублей и исчезли. Дизайнеры и дети, которые должны были принять участие в неделе моды, не смогли попасть в здание, где запланировано мероприятие. По их словам, накануне организаторы четыре часа продержали пришедших на репетицию на холоде, а в день открытия поменяли адрес площадки и также никого не впускают.

Среди обманутых – сотни детей, которых специально отбирали для дефиле по всей стране. Неделя моды New Fashion Week должна пройти в Москве с 28 по 31 марта.