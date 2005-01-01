Пентагон решил вернуться к стратегии времен холодной войны

Американское министерство обороны возвращается к стратегии времен холодной войны, которая заключается во внезапной переброске войск США в Европу, сообщило официальное издание Пентагона Stars and Stripes.

В качестве примера издание приводит переброску пехотного батальона армии США из Техаса в Польшу, которая была проведена в середине марта, передает РИА «Новости».

Такие шаги напоминают времена холодной войны, когда мобилизация американских подразделений без их предварительного уведомления была главной особенностью стратегии противостояния Советскому Союзу, отмечает издание.

«Теперь вооруженные силы заново осваивают искусство внезапного развертывания, адаптируясь к новой стратегии Пентагона, известной как «Динамичное использование сил», согласно которой армия должна поддерживать баланс сил с противником путем более непредсказуемых перемещений войск», – пишет издание.

Предполагается, что подобные перемещения американских войск теперь будут практиковаться на регулярной основе.

«Для любого из наших противников, где бы то ни было, это будет непредсказуемо. И это хорошо для нашей национальной безопасности. Все дело в сдерживании (противника) и готовности (войск)», – цитирует издание генерал-майора Джона Гронски, заместителя командующего Национальной гвардией США в Европе.

Напомним, летом прошлого года появились сведения, что морпехов США начали готовить к большой войне.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о появлении признаков подготовки Соединенных Штатов к большой войне.

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