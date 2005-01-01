Морпехи США начали готовиться к большой войне

Корпус морской пехоты (КМП) США хочет сосредоточить свои континентальные силы на подготовке к крупномасштабной войне на случай, если конфликт на Корейском полуострове или в других регионах потребует масштабных боевых действий, сообщают СМИ.

В последние десятилетия большая часть учений американских войск была сосредоточена на операциях более низкого уровня, однако теперь руководство морпехов намерено добиться проведения масштабных учений, в которых могло бы принять участие до 20 военных кораблей, бомбардировщики, большое количество пехоты, пишет USNI News.

В частности, генерал-лейтенант Брайан Бодро, замкомандующего Корпусом морской пехоты, выступил за то, чтобы применялись сразу два экспедиционных общевойсковых формирования КМП США.

По его словам, стратегия заключается в том, что одно формирование корпуса морской пехоты в регионе выигрывает время для того, чтобы в Вашингтоне могли принять решение об увеличении сил. Затем в это же место прибывает еще одно формирование КМП – с баз морской пехоты в Кэмп-Пендлтоне в Калифорнии, в Леджене в Северной Каролине и Окинаве в Японии. Бодро заявил, что это силы, которые позволят выиграть войну.

На учениях Бодро призывает по-разному тренировать формирования морской пехоты, чтобы они могли не только разворачиваться для контртеррористических операций, но и были готовы к полномасштабной войне, в том числе к тому, чтобы подключиться к ней в качестве подкрепления.

Учения высокого класса, по мнению Бодро, должны будут проходить в рамках уже существующих: Bold Alligator в США, Dawn Blitz, который задействует в том числе полигон на Окинаве, Twentynine Palms в Калифорнии.

О необходимости переориентации сил на более крупномасштабные учения говорил и другой руководитель корпуса морской пехоты генерал-майор Дэвид Коффман.

В феврале газета ВЗГЛЯД подробно писала о новых признаках подготовки США к большой войне.

В апреле командующий корпусом морской пехоты генерал Роберт Неллер заявил, что силы передового развертывания морской пехоты США оказались в уязвимом положении из-за развития военных технологий в России и Китае.

Добавим, что НАТО уже увеличило количество участников осенних учений НАТО Trident Juncture до 45 тыс. военных.