США признали уязвимость морской пехоты перед Россией

Силы передового развертывания морской пехоты США оказались в уязвимом положении из-за развития военных технологий в России и Китае, заявил на слушаниях в сенате командующий корпусом морской пехоты генерал Роберт Неллер.

«Развитие высокоточного оружия дальнего радиуса действия нашими главными соперниками – Китаем, Россией, КНДР, Ираном и экстремистскими организациями – сделало уязвимым многие силы передового развертывания США», – заявил генерал, передает РИА «Новости».

Неллер признал, что большинство зарубежных баз морпехов недостаточно защищены от ударов, что подрывает их способность готовить и проводить боевые операции.

«Нам необходимо дополнительное укрепление этих баз, в том числе ангаров и командных пунктов. Нужно расширить возможности по быстрому ремонту авиабаз и усовершенствовать средства противовоздушной обороны», – заявил генерал.

В середине апреля глава стратегического командования США генерал Джон Хайтен заявил, что у Америки нет доказательств наличия у России «непобедимой» гиперзвуковой ракеты, но призвал верить словам президента России о новых военных разработках.

Напомним, президент Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию объявил, что Россия обладает гиперзвуковым оружием. Так, по словам главы государства, Россия успешно испытала авиационное гиперзвуковое оружие и с 1 декабря 2017 года поставила его на вооружение на юге страны. В качестве подтверждения своим словам Путин продемонстрировал кадры испытания новой системы.