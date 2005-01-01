Петрова и Боширова пригласили в МГУ на «Первые Скрипальские чтения»

В МГУ собрались провести «Первые Скрипальские чтения», приуроченные к годовщине отравления Скрипалей, на научную конференцию пригласят обвиняемых в Британии по этому делу Александра Петрова и Руслана Боширова, сообщил член Научного совета при Совбезе России, профессор МГУ Андрей Манойло.

«Было бы очень здорово, чтобы они приняли участие в работе конференции. Мы отправили им приглашения напрямую курьером на их адрес. Я убежден, что до этих людей доходит информация из внешнего мира. Просто это канал односторонний по целому ряду причин», – приводит его слова радиостанция «Говорит Москва».

По его словам, МГУ в поиске Петрова и Боширова помогают волонтеры.

«Сейчас есть несколько адресов, по которым они могут находиться. У них есть физические адреса, у них есть адреса работы, которые ими же задекларированы. Они же в интервью Симоньян дали полную информацию о том, кем они работают и где. Мы отправили три письма. Никаких детективных историй здесь не было. Я убежден, что информация до них дойдет», – заявил Манойло.

Он добавил, что в ходе научной конференции с Петровым и Бошировым хотят поговорить о технологии информационной войны. Следующие «Скрипальские чтения», заявил он, планируется провести в Великобритании – в Солсберийском соборе.

«Здесь нужна поддержка со стороны наших структур. Если будет возможность в соборе провести – почему нет? Тогда это было бы резонансно. Англиканская церковь – это же протестантская церковь. В основе их церкви лежит очень рациональный подход. В том числе и к зданиям, к их использованию», – сказал Манойло.

В январе в санкционный список Евросоюза по химическому оружию были включены якобы отравившие Скрипалей в Солсбери «сотрудники ГРУ» Анатолий Чепига и Александр Мишкин (Петров и Боширов).