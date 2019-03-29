Кадыров решил подарить «Ниву» мужчине, потерявшему семью в ДТП с участием чеченца

Президент Чеченской республики Рамзан Кадыров обратился с соболезнованиями Роману Роменкову, чья семья погибла в аварии на Можайском шоссе по вине жителя Чечни.

Сообщение Кадыров разместил в своем Telegram.

«Тяжелая автоавария на Можайском шоссе унесла две жизни. Погибли женщина и ее малолетняя дочь. Получил травмы глава семьи Роман Роменков. Случившееся болью отозвалось в сердцах каждого жителя Чечни и России. Я в жесткой форме потребовал от виновника ДТП незамедлительно сдаться правоохранительным органам. Он явился в полицию и публично признал вину. Я еще раз от имени всего чеченского народа выражаю искренние соболезнования Роману Роменкову и всем родным и близким погибших», – написал глава Чечни.

Как сообщил Кадыров, пострадавший получит в качестве компенсации новый автомобиль, а также Роменкову будет оказана другая необходимая помощь.

«По просьбе Президента РОФ имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова Аймани Несиевны сообщаю, что фондом принято решение приобрести для Романа Роменкова автомашину «Нива» и оказать иную помощь. Конечно, ничем нельзя утешить горе человека, лишившегося в мирное время самых близких и родных людей. Пусть Всевышний даст ему силы пережить горечь тяжелой утраты», – заявил политик.

24 марта на Можайском шоссе Mercedes Gelandewagen, управляемый чеченцем Муслимом Джамбековым, столкнулся с «Нивой», в которой ехала семья. Женщина и ребенок, находившиеся в салоне «Нивы», скончались, отец семейства попал в больницу, но выжил Джамбеков с места аварии скрылся.

Кадыров в соцсетях осудил действия Джамбекова и нему с призывом сдаться полиции. После сообщения Кадырова виновник ДТП явился в правоохранительные органы.

Позже стало известно, что Джамбеков будет доставлен в Москву.