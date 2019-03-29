Устроившего смертельное ДТП чеченца доставят в Москву

Водителя Mercedes Gelandewagen, по вине которого в ДТП на Можайском шоссе погибли женщина с ребенком, доставят в Москву, рассказали в пресс-центре МВД России.

«В ближайшее время в сопровождении сотрудников Управления уголовного розыска МВД по Чеченской Республике Муслим Джамбеков будет доставлен в Москву и передан столичным коллегам», – передает «Интерфакс» сообщение МВД.

Сообщается, что Джамбеков пришел с повинной в отдел полиции №3 УМВД Грозного.

Напомним, 24 марта на Можайском шоссе Mercedes столкнулся с «Нивой», в которой ехала семья. Женщина и ребенок, находившиеся в салоне «Нивы», скончались, отец семейства попал в больницу, но выжил. Джамбеков с места аварии скрылся.

Глава Рамзан Кадыров в соцсетях осудил действия Джамбекова и нему с призывом сдаться полиции. После сообщения Кадырова виновник ДТП явился в правоохранительные органы.

Telegram-канал Mash сообщал, что владелец внедорожника – боец ММА Абдул-Рахман Дудаев из Чечни, а находившийся за рулем иномарки Джамбеков является его другом, судимым ранее за разбой. Сам Дудаев заявил, что продал машину год назад.