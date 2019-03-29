Власти Грузии назвали «позором» неоконченное расследование гибели Гамсахурдиа

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе назвал «большим позором» отсутствие окончательных и достоверных данных по обстоятельствам гибели первого президента Грузии Звиада Гамсахурдиа в 1993 году, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

В связи с тем, что 31 марта в Грузии широко отметят 80-летие Гамсахурдиа, глава правительства сказал, что «в грузинском обществе не должно оставаться вопросов на счет этого расследования».

«Вклад Гамсахурдиа в обретение Грузией независимости особенный. Мы вернули себя государственность, это была историческая победа», – отметил Бахтадзе.

В настоящее время по требованию членов семьи экс-президента дело о его гибели расследуется заново.

«Мы обязательно внесем ясность в обстоятельства этого дела», – заверил премьер.

Гамсахурдиа бежал из Грузии в Грозный в начале 1993 года во время гражданской войны. Потом он попытался мобилизовать сторонников и вернулся в страну, но его планы провалились, он скрывался в горах Западной Грузии от преследователей и скончался в селе Хубула в Мингрелии. По одной из версий, его застрелили, по другой – он покончил жизнь самоубийством.