Британские депутаты отказались рассматривать поправки по Brexit

Спикер Палаты общин Соединенного Королевства Джон Беркоу принял решение не выносить на рассмотрение парламента поправки, предложенные депутатами к инициативе правительства о проведении голосования по соглашению об условиях выхода Великобритании из состава ЕС.

«Я уведомляю палату, что не отбирал поправки», – приводит его слова ТАСС.

Члены Палаты общин проголосуют по сделке об условиях Brexit в 14.30 по местному времени (17.30 мск). Как отметил генеральный прокурор Англии и Уэльса Джеффри Кокс, если соглашение не будет одобрено, то срок продления действия статьи 50 Лиссабонского договора истекает 11 апреля. «Это означает, что любая другая отсрочка, которую палата, возможно, пожелает согласовать с ЕС, будет на его усмотрение и подпадет под право вето 27 лидеров [ЕС]», – сказал он.

По словам Кокса, у парламента есть «последняя возможность воспользоваться своим законным правом» реализовать Brexit.

Ранее лидер Палаты общин Андреа Лидсом сообщала, что единственным способом гарантировать выход Британии из ЕС 22 мая – это принятие соглашения о Brexit в пятницу, 29 марта.