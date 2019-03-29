Песков прокомментировал возможность непризнания Россией итогов выборов на Украине

Признание или непризнание Москвой итогов выборов на Украине будет зависеть от того, как они пройдут, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Я оставил бы без комментариев вопрос о том, возможно ли признание (в Москве) нелегитимными итогов выборов (на Украине). Это тоже будет зависеть от того, как пройдут выборы. Мы же не можем говорить об этом, если выборы еще не состоялись», – заявил Песков, передает ТАСС.

Он также заявил, что в Кремле не намерены давать оценку предвыборной кампании на Украине, это должны сделать сами украинцы.

На ваш взгляд Какой кандидат на пост президента Украины из четверки лидеров вам более симпатичен? Юрий Бойко

Владимир Зеленский

Пётр Порошенко

Юлия Тимошенко



Между тем ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что за время мониторинга президентской кампании на Украине лидерами по количеству заведенных дел о подкупе избирателей стали действующий глава государства Петр Порошенко и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта. На высший государственный пост в стране претендуют 39 кандидатов. По последним данным, в президентской гонке лидирует шоумен Владимир Зеленский, за неделю до выборов его рейтинг превышал 30% (среди молодежи его поддерживают почти 40%). Действующего главу государства Петра Порошенко готовы были поддержать около 17% граждан, лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко – 12,5%.