Названы лидирующие в подкупе голосов кандидаты в президенты Украины

За время мониторинга президентской кампании на Украине лидерами по количеству заведенных дел о подкупе избирателей стали действующий глава государства Петр Порошенко и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

По словам министра, в целом уголовные дела о подкупе избирателей регистрировались в отношении четырех кандидатов в президенты – действующего главы государства Петра Порошенко, лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко, главы партии «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко и лидера партии «Основа» Сергея Таруты, который снял свою кандидатуру в пользу Тимошенко.

«Соотношение уголовных производств, начатых по сообщениям о фактах подкупа избирателей, следующее: около 60% касаются кандидата Порошенко, 40% – Тимошенко», – сообщил он на встрече с наблюдателями Всемирного конгресса украинцев и Национального демократического института.

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По словам министра, наибольший риск имеет так называемая система «сетка» кандидата от власти. Аваков отметил, что эта «сетка» распространена по всей стране. «Нас завалили огромным количеством доказательств, в частности, фото и видео, как мелких нарушений, так и существенных. Большинство дел длительные в расследовании и, скорее всего, будут завершены уже после выборов», - сказал Аваков, передает ТАСС.

По его словам, с начала избирательной кампании Нацполиция зарегистрировала 4 тыс. 294 обращения, связанные с выборами, открыла 299 уголовных производств и составила 633 административных протокола.

Ранее Аваков обвинил Порошенко в использовании государственных средств для подкупа избирателе. В интервью изданию «Зеркало недели» он сообщил, что на эти цели выделено 1,5 млрд гривен (более 55 млн долларов). Аваков также отметил, что планируемый охват избирателей – от 700 тыс. до 6 млн человек.

Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта. На высший государственный пост в стране претендуют 39 кандидатов. По последним данным, в президентской гонке лидирует шоумен Владимир Зеленский, за неделю до выборов его рейтинг превышал 30% (среди молодежи его поддерживают почти 40%). Действующего главу государства Петра Порошенко готовы были поддержать около 17% граждан, лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко – 12,5%.