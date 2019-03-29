Норвегия завила о зависимости от России в случае ЧС

В Норвегии уверены, что в случае чрезвычайных ситуаций стране придется обратиться за помощью к спасателям из России.

«Наши ресурсы ограничены, и мы сильно зависим от иностранной помощи», – сказал глава комитета по предупреждению чрезвычайных ситуаций провинции Финнмарк Ронни Шелдеруп местной газете Klassekampen, сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что у Норвегии есть проблема с нехваткой спасательных вертолетов, а у России такие машины имеются на Кольском полуострове.

«Норвегия заключила соглашения о спасении с соседними странами. Если на севере случится крупная авария, ключевую роль сыграют вертолеты и другая спасательная техника из России», – пишет норвежское издание.

Напомним, 23 марта круизный лайнер Viking Sky попал в сильный шторм у берегов Норвегии, экипаж подал сигнал бедствия. На борту в тот момент было около 1,4 тыс. человек, в том числе и несколько россиян. 470 человек были эвакуировали на вертолетах, а позже команде корабля удалось завести двигатели и вернуться в порт города Молде своим ходом в сопровождении нескольких буксиров.