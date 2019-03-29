Франция заявила об отказе подчиняться США

Париж не намерен выполнять требования, которые ему может предъявить Вашингтон в рамках экстерриториального применения американских законов, заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.

«Наш политический суверенитет зависит от технологического суверенитета. Франция отказывается подчиняться [США и Китаю]. Вместе с Европой она хочет быть лидером», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на газету Le Figaro.

По его словам, в Европе понимают, что США становятся все более «трудным партнером», а «китайский гигант» утверждается на мировой арене. Французский министр считает, что Европе следует утвердиться в качестве «независимой, суверенной державы, защищающей и инвестирующей и собственные технологии».

Ле Мэр подчеркнул, что для ответа на брошенные США и Китаем в экономической сфере вызовы Европа должна создать собственные амбициозные проекты.

Напомним, в январе в Германии разгорелся скандал из-за письма американского посла в Берлине Ричарда Гренелла с угрозами ввода санкций против компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток – 2». Немецкие политики тогда также осуждали попытки США ввозить незаконные экстерриториальные санкции.

Германский политолог Александр Рар в комментарии газете ВЗГЛЯД рассказывал о раздражении, которое вызывают у Европы экстерриториальные санкции, вводимые американцами.

Москва указывала и на другие, помимо экономической, сферы, в которых США противопоставляют экстерриториальное применение американского законодательства общепринятым международным механизмам.