Уволилась чиновница, ответственная за присягу мэра Белгорода под марш из «Звездных войн»

Глава управления культуры администрации Белгорода Людмила Грекова уволилась по собственному желанию после инцидента на принятии присяги новым мэром города.

Новым руководителем МБУ «Управление Белгорблагоустройство» стал Виктор Гордиенко, ранее замещавший должность замглавы комитета по управлению Западным округом, сообщается на сайте органов местного самоуправления.

По данным СМИ, именно Грекова ответственна за то, что руководитель Белгорода Юрий Галдун принял присягу под музыку из «Звездных войн».