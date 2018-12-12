Мэр Белгорода принял присягу под музыку из «Звездных войн»

Новый мэр Белгорода Юрий Галдун поднялся на сцену для принятия присяги под главный саундтрек фильма «Звездных войн».

Торжественная церемония состоялась 26 марта. Ее впервые транслировали на сайте горсовета и одновременно на канале YouTube.

«Слово для принесения присяги предоставляется Галдуну Юрию Владимировичу, прошу всех встать», – объявила заместитель губернатора Белгородской области Ольга Павлова.

После этого зазвучала композиция «Марш повстанцев» и Галдун вышел на сцену. Видеозапись спровоцировала массу шуток в соцсетях.

«В зале царила тишина и был слышен лишь звук активированного светового меча», – цитирует одного из пользователей соцсетей РИА «Новости».

Ранее в США сагу «Звездные войны» назвали расистской, потому что Дарт Вейдер облачен в черное.