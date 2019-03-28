Под Владимиром нелегал ударил школьника ножом в спину

Мужчина без гражданства, находящийся на нелегальном положении, ударил ножом в спину 14-летнего школьника во Владимирской области, сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

В сообщении на сайте ведомства говорится, что в отношении 50-летнего мужчины возбуждено дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Ему может грозить до 10 лет лишения свободы.

По данным следствия, вечером 25 марта обвиняемый со знакомыми подъехал к дому в городе Камешково, из подъезда которого вышла группа подростков. «Между мужчиной и одним из подростков якобы произошел односложный разговор, однако, проявляя агрессивную реакцию, обвиняемый внезапно нанес 14-летнему школьнику ножевое ранение в область спины», – сообщили в СУ СКР.

Один из друзей потерпевшего обратился в полицию, второй попросил о помощи прохожих. Двое мужчин, проходивших мимо, удерживали обвиняемого до приезда правоохранительных органов.

Полицейские самостоятельно доставили пострадавшего в больницу, врачам удалось спасти школьнику жизнь. Подросток, воспитывающийся в благополучной семье, прооперирован, угрозы его жизни нет, сообщили в ведомстве.

Обвиняемый заключен под стражу. В России мужчина находится на нелегальном положении, является лицом без гражданства, имеет судимость за совершение особо тяжкого преступления против личности. Свою вину в совершении преступления признал.

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