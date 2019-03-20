Над подростком в Воронеже устроили самосуд за избиение старика

Несколько жителей Воронежа, которые называют себя «Группой возмездия», наказали одного из подростков, жестоко издевавшихся над стариком и снимавших избиения на видео. Школьника побили и заставили извиниться, записывая происходящее на камеру.

Запись опубликовали «Вести Воронеж».

На кадрах подросток извиняется перед мужчиной, после чего оператор начинает сильно бить мальчика ногами. Сообщается, что с другим подростком «Группе возмездия» встретиться не удалось, и вместо него беседу вел его «представитель», заявивший, что в случае угроз обратится к правоохранителям.

Между тем в Следственном комитете заявили, что по обоим случаям проводятся проверки, по результатам которых «будет дана правовая оценка как действиям подростков, избивших пенсионера, так и лицам, которые подвергли избиению тех подростков».

Ранее в Березовском Свердловской области началось рассмотрение дела подростков, обвиняющихся в убийстве инвалида, которое снимали на видеокамеру.