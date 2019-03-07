Обвиняемых в убийстве инвалида подростков отдали под суд

Суд города Березовский Свердловской области начал рассмотрение дела подростков, которые обвиняются в убийстве инвалида, сообщает региональное управление СК.

По данным Следственного управления Следственного комитета (СУ СК), вечером 9 августа 2018 года в районе гаражно-строительного кооператива четверо пьяных подростков сильно избили 20-летнего молодого человека. От полученных травм пострадавший скончался на месте, передает РИА «Новости».

Трем из четырех подростков была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, еще один уже находится в воспитательной колонии за другое преступление.

Все они обвинялись по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»), однако позже дело переквалифицировали на убийство с особой жестокостью.

Девочка-подросток, которая находилась в компании и снимала происходящее на камеру мобильного телефона, была помещена на 1,5 года в центр временной изоляции.

Указывается, что следствием была собрана «достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением было направлено в Березовский городской суд, который уже приступил к рассмотрению данного дела по существу».

Убийство 20-летнего юноши с инвалидностью в Березовском вызвало большой общественный резонанс. Петиция на портале change.org с призывом наказать убийц набрала более 190 тыс. подписей. По словам авторов петиции, над потерпевшим издевались из-за дефекта речи.

СМИ сообщали, что подростки пригласили Рудакова выпить пива за гаражами, где заставила его раздеться, снять крестик и сложить все вещи в пакет. После этого они якобы повалили его на землю, стали на него плевать и мочиться, а потом избили.

Также сообщалось, что один из подростков прыгал на голове у юноши, отчего тот вскоре скончался. Правоохранителям школьники заявили, что приняли Рудакова за наркомана, поэтому решили расправиться с ним.

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