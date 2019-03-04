СК занялся проверкой издевательств подростков над женщиной в ТЦ в Хабаровске

Взгляд
4 марта, понедельник  |  Последнее обновление — 09:30  |  vz.ru
Разделы

Как скоро появится единая российско-белорусская валюта

Минск поддержал создание единого рубля с РоссиейФото: myfin.by
Тема создания единой валюты России и Белоруссии снова появилась в повестке дня на постсоветском пространстве. Александр Лукашенко выступил с поддержкой этой идеи и даже заявил о согласии на размещение эмиссионного центра на российской территории. Почему Минск хочет более тесной интеграции и на каких условиях? Подробности...
Перейти а раздел…

Посла России в Британии атаковали в годовщину «Солсбери»

Российский посол в Великобритании Александр Яковенко ждет официальных извинений от газеты Mail on Sunday за грубую ложь Фото: Kirsty O'Connor/PA Images/ТАСС
Накануне годовщины печальных событий в Солсбери с семьей Скрипалей британские СМИ вышли с очередными громкими публикациями. Одно из изданий даже вычислило якобы настоящего шпиона в лице посла России в Великобритании Александра Яковенко. Как был найден «наиглавнейший советско-российский шпион» в Британии и что скрывается за очередными инсинуациями вокруг дела Скрипалей? Подробности...
Перейти а раздел…

Названа причина мирового лидерства Украины по эпидемии кори

По уровню вакцинации детей Украина оказалась на одном уровне с СуданомФото: Виталий Аньков/РИА Новости
Украина побила печальный рекорд по темпам распространения кори – ООН поставила «незалежную» на позорное 1-е место в мире. В СССР болезнь считалась почти экзотической, но теперь наши соседи оказались в одной компании с Филиппинами, опередив такие страны, как Йемен и Судан. Почему на Украине стали умирать от кори и почему самой уязвимой оказалась именно Львовская область? Подробности...
Перейти а раздел…

Почему Брюссель запрещает Польше рыть канал в обход России

Строительство нового канала вряд ли оправдано без расширения инфраструктуры порта в ЭльблонгеФото: Министерство морской экономики
и внутреннего судоходства Польши
Власти Евросоюза потребовали от Варшавы остановить строительство судоходного канала через Балтийскую косу. Одной из причин стали экологические опасения: местной флоре и фауне грозит непоправимый ущерб. Польша многие годы хотела получить прямой выход в Балтийское море из порта города Эльблонг, чтобы не зависеть от России. Почему для Варшавы рытье канала стало вопросом имиджа и сможет ли Брюссель заморозить нашумевший проект? Подробности...
Перейти а раздел…

России нужен закон Кирилла Толмацкого

Децл говорил, что собирается инсценировать смерть в 35 лет и уехать жить на островФото: Brain Short/facebook
От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
Перейти а раздел…

Запрос на уважение – всеобщий

Антон Крылов, журналист
У нас – дубина народного гнева, у них – возможность вносить законодательные инициативы. Это довольно грубая формулировка, к тому же глубинно неправильная, потому что нет никаких нас и их. Все хотят уважительного отношения. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев

Пошлость в России окончательно убила китч

Дометий Завольский, историк-архивист
Многие из намеревавшихся вспомнить и обсудить личность кинорежиссёра Алексея Балабанова, которому исполнилось бы на днях шестьдесят, вместо этого вспоминают НТВ 90-х и рассуждают о роли Игоря Малашенко. Подробности...
Обсуждение: 58 комментариев

Интернету грозят железным занавесом

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Ситуация выглядит похожей на ту, что четыре–пять лет назад была вокруг системы переводов SWIFT – Запад грозился-грозился, но в итоге отключать его России не стал. Подробности...
Обсуждение: 42 комментария
    Перейти а раздел…

    Какие новые льготы получат семьи с детьми

    Обсуждение: 8 комментариев

    Политические аксиомы Путина

    Обсуждение: 13 комментариев

    Послание Путина Федеральному собранию

    Обсуждение: 34 комментария
      Перейти а раздел…

      Русская река затопила американский город

      Река под названием Русская (Russian river) вышла из берегов на севере штата Калифорния из-за проливных дождей. В итоге до небольших городов Гернсвилл и Монте-Рио в округе Сонома к северу от Сан-Франциско можно добраться только на лодках
      Подробности...
      Обсуждение: 9 комментариев

      Названы лауреаты кинопремии «Оскар-2019»

      Церемония вручения премий «Оскар» прошла в Лос-Анджелесе. Леди Гага получила награду в номинации «Лучшая песня к фильму» («Звезда родилась»). На церемонию певица надела самое известное в мире ожерелье с бриллиантом канареечно-желтого цвета, который получил название «Бриллиант Тиффани»
      Подробности...

      Женщины по праву отмечают День защитника Отечества

      День защитника Отечества как свой профессиональный праздник в России отмечают порядка 45 тыс. женщин, которые служат в войсках. На фото – участницы конкурса красоты среди женщин-военнослужащих РВСН «Макияж под камуфляж»
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Вы привиты от кори?
        • Да

        • Нет

        • Не знаю

        Кто виноват в росте агрессии среди школьников?
        • Семья

        • Школа

        • Общество

        • Интернет

        • Нет никакого роста

        Должна ли Россия удерживать Молдавию в сфере своего влияния?
        • Да

        • Нет

        • Не имеет значения

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Индия и Пакистан обменялись ударами в Кашмире
          МИД дал обещание по «делу Скрипалей»Захарова объяснила причину трагедии УкраиныСотрудница полиции Башкирии пожаловалась на служебное насилиеРоссия потребовала от ЕС гарантии невмешательства в «Турецкий поток – 2»
          Мэй объявила о выходе Солсбери из тениВ России поставили под сомнение легитимность украинских выборовНазваны регионы с самой высокой долей просрочки по займамРаскрыты детали готовящейся торговой сделки США и Китая
          В России подсчитали число заявок на бренд «Новичок»В Сети высмеяли фото Порошенко с большой бутылью водыСписанные 10 лет назад американские F-117 нанесли авиаудары по СирииРоссиянам дали советы на Масленицу

          Главная тема


          Посла России в Британии атаковали в годовщину «Солсбери»

          расширение ДРСМД


          В Германии припугнули Россию китайскими ракетами

          «Северный поток – 2»


          Нафтогаз испугался полной потери газового транзита

          «ложь Сталина о взятии Берлина»


          Испанские СМИ пожалели гитлеровцев

          Видео

          конец монополии


          «Дракон» Маска бросил вызов «Союзам»

          «общий рубль»


          Когда появится единая российско-белорусская валюта

          Балтийская коса


          Почему Брюссель запрещает Польше рыть канал в обход России

          гражданская позиция


          Конфликт врачей и кировских следователей завершился сенсацией

          особый случай


          Мать избитой девочки рассказала о версиях «драки третьеклассниц»

          Таджики в Москве


          Наталья Холмогорова: Правые консерваторы споткнулись о «миграционный вопрос»

          Будем братьями


          Глеб Простаков: Почему Россия без Украины может «сойти с рельсов»

          Жить дружно


          Инокиня Евгения (Сеньчукова): Не забудьте навсегда выключить телевизор

          на ваш взгляд


          Вы привиты от кори?

          СК занялся проверкой издевательств подростков над женщиной в ТЦ в Хабаровске

          4 марта 2019, 08:55

          Текст: Наталья Ануфриева

          Версия для печати

          В Хабаровске следователи проверяют информацию местных СМИ о том, что девочки-подростки избили в одном из местных ТЦ женщину и выложили ее фото в Сеть, сообщил представитель краевого управления СК.

          По данным местных СМИ, подростки сфотографировали женщину в туалете одного из торговых центров Хабаровска. В ответ на возмущение ее избили, а фото разместили в соцсетях, передает РИА «Новости».

          Следователи начали проверку после появления этой информации. Предстоит выяснить, «есть ли в действиях несовершеннолетних признаки преступления, предусмотренного статьей «Нарушение неприкосновенности частной жизни»; идет проверка, дело не возбуждено.

          Ранее подростки напали на лейтенанта полиции в Москве.


          Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............