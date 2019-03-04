СК занялся проверкой издевательств подростков над женщиной в ТЦ в Хабаровске

В Хабаровске следователи проверяют информацию местных СМИ о том, что девочки-подростки избили в одном из местных ТЦ женщину и выложили ее фото в Сеть, сообщил представитель краевого управления СК.

По данным местных СМИ, подростки сфотографировали женщину в туалете одного из торговых центров Хабаровска. В ответ на возмущение ее избили, а фото разместили в соцсетях, передает РИА «Новости».

Следователи начали проверку после появления этой информации. Предстоит выяснить, «есть ли в действиях несовершеннолетних признаки преступления, предусмотренного статьей «Нарушение неприкосновенности частной жизни»; идет проверка, дело не возбуждено.

Ранее подростки напали на лейтенанта полиции в Москве.