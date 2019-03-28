Россияне отреагировали на переименование столицы Казахстана

Больше 40% россиян с безразличием отнеслись к переименованию столицы Казахстана в Нур-Султан, свидетельствует опрос ВЦИОМ.

Согласно исследованию, 43% россиян с безразличием относятся к переименованию Астаны, передает РИА «Новости».

Отрицательно отнеслись к этому 38% опрошенных, положительно – 17%. Еще 3% россиян затруднились ответить.

Также почти треть (31%) россиян считает, что бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ушел в отставку из-за своего возраста. Еще 13% полагают, что причина в усталости Назарбаева, 11% – в болезни, 10% – в желании уступить дорогу молодым.

Причины отставки казахского президента затруднились назвать 38% респондентов.

Об отставке Назарбаева что-то слышали 45% россиян, 41% – хорошо осведомлены об этом событии. Еще 14% впервые услышали об этом от интервьюера.

Новость об отставке половина россиян (50%) восприняла с безразличием. Четверть (25%) опрошенных считают отставку Назарбаева плохой новостью, а 19% – хорошей.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 26 марта 2019 года, в нем приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1,6 тыс. респондентов.

Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Напомним, об отставке Нурсултана Назарбаева стало известно в середине марта. Исполняющим обязанности президента до выборов назначен спикер сената парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

После депутаты парламента Казахстана приняли поправки в конституцию республики о переименовании Астаны в честь экс-президента республики.

Вслед за этим в пяти городах Казахстана центральные улицы было решено назвать именем бывшего президента. В республике также размышляли, как будут называть жителей столицы после ее переименования в Нурсултан.

В субботу, 23 марта, стало известно о переименовании Астаны в Нур-Султан. При этом жителям Казахстана разрешили не менять документы.