Столицу Казахстана переименовали

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в конституцию о переименовании столицы республики, сообщила его пресс-служба; теперь город называется Нур-Султан.

Токаев подписал закон «О внесении изменений в Конституцию Республики Казахстан», передает РИА «Новости».

«Переименовать город Астану – столицу Республики Казахстан – в город Нур-Султан – столицу Республики Казахстан», – говорится в тексте указа.

Астана (в переводе – «столица») получила свое название в 1998 году. До 1961 город назывался Акмолинск, после был переименован в Целиноград, до 1998 года носил название Акмола.

Напомним, во вторник депутаты парламента Казахстана приняли поправки в конституцию республики о переименовании Астаны в честь экс-президента республики Нурсултана Назарбаева.

Вслед за этим в пяти городах Казахстана центральные улицы было решено назвать именем экс-президента. В республике также размышляли, как будут называть жителей столицы после ее переименования в Нурсултан.

В четверг сообщалось, что сторонники и противники переименования столицы Казахстана устроили драку.