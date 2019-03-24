Жителям Казахстана разрешили не менять документов после переименования столицы

Переименование столицы Казахстана из Астаны в Нур-Султан не требует от граждан замены документов, сообщили в пресс-службе министерства юстиции республики.

В ведомстве уточнили, что изменение наименования столицы не приведет к необходимости менять документы на недвижимость и акты документов о регистрации актов гражданского состояния – свидетельство о рождении, смерти, заключение/расторжение брака и так далее, передает РИА «Новости».

Указание в документах прежнего наименования столицы не влечет их недействительности, добавили в министерстве.

При этом в информационных системах министерства юстиции название населенного пункта с города Астана на город Нур-Султан будет изменено автоматически.

В субботу президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в конституцию о переименовании столицы республики из Астаны (в переводе – «столица») в Нур-Султан («нур» с арабского – «свет», а «султан» – «власть», «авторитет»). Населенный пункт назвали в честь Нурсултана Назарбаева, руководившего Казахстаном почти 30 лет.