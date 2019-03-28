Заявления о теплой встрече Порошенко с «Азовом» оказались ложью

Опубликована видеозапись встречи президента Украины Петра Порошенко с националистическим подразделением «Азов»; по видео ясно, что встреча прошла далеко не в дружественной форме.

Хотя команда Порошенко и утверждала, что на встрече 14 марта была дружественная атмосфера, в реальности бойцы «Азова» даже не ответили на приветствие Порошенко. Они отреагировали, только когда «Слава Украине» прокричал командир, пишет «Страна.ua».

Первый вопрос, заданный Порошенко, коснулся разворовывания армии. Отвечать Порошенко стал только после того, как велел оператору выключить камеру. Однако ответ президента вызвал новые вопросы – знакомство Порошенко с деталями расследования удивило военных, высказывались предположения, что «кто-то нарушил тайну следствия».

Порошенко также рассказал, что запретил появляться на передовой любым кандидатам в президенты.

Он не смог вразумительно ответить на вопросы о саботаже расследования убийств на Майдане, о люстрации судей и задержании ветерана «Азова» Дмитрия Кухарчука.

Фрагменты видео с самыми яркими моментами встречи опубликовал журналист Сергей Иванов, который посоветовал «не врать» и «не держать военных за тупое пушечное мясо, которому субординация помешает поставить актуальные и неудобные вопросы в лицо главнокомандующему».

Напомним, Порошенко уже приходилось сбегать от гнева избирателей.