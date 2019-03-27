Арестованы еще три фигуранта по делу Абызова

Басманный суд Москвы арестовал еще трех фигурантов уголовного дела о мошенничестве и преступном сообществе в отношении экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова.

Помимо Абызова фигурантами дела являются бывший гендиректор российской бизнес-группы «Ру-Ком» Николай Степанов, заместитель гендиректора «Ру-Ком» Максим Русаков, глава совета директоров компании «Первый строительный фонд» Александр Пелипасов, а также директор по экономике и финансам «РЭМиС» Галина Фрайденберг.

«Судом удовлетворены ходатайства органов следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемых... Галины Фрайденберг, Александра Пелипасова и Максима Русакова», – приводит «Интерфакс» слова пресс-секретаря суда Юноны Царевой.

Все обвиняемые арестованы сроком до 25 мая 2019 года. Они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере и участии в преступном сообществе.

По данным Следственного комитета, еще один подозреваемый – Сергей Ильичев – скрылся за границей. Ранее стало известно об аресте генерального директора группы «Ру-Ком» Николая Степанова.

Напомним, Абызова подозревают в афере на 4 млрд рублей и создании преступного сообщества. Он был арестован Басманным судом, однако своей вины не признает.