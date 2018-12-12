Арестован предполагаемый сообщник Абызова

Басманный суд Москвы отправил в СИЗО еще одного фигуранта уголовного дела о мошенничестве и преступном сообществе в отношении экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова – генерального директора группы Ru-Com Николая Степанова.

«Ходатайство следствия удовлетворить, избрать в отношении обвиняемого Степанова меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 25 мая», – цитирует ТАСС решение судьи Валентины Левашовой.

Ранее за самого Абызова предложил внести залог размером в 1 млрд рублей совладелец региональных российских аэропортов «Новапорт» Роман Троценко. Также выяснилось, что за него готовы поручиться высокопоставленные лица.

Напомним, Абызова подозревают в афере на 4 млрд рублей и создании преступного сообщества. Он своей вины не признает.