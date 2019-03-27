Выяснилось, кто готов внести за Абызова залог в 1 млрд рублей

Залог в 1 млрд рублей за экс-министра открытого правительства Михаила Абызова готов внести совладелец региональных российских аэропортов «Новапорт» Роман Троценко.

Об этом сообщил адвокат Абызова, передает ТАСС.

Абызова подозревают в афере на 4 млрд рублей и создании преступного сообщества. Абызов был заключен под стражу, но своей вины не признал. В суде он отверг все обвинения и заявил о готовности сотрудничать со следствием. Защита предложила в суде 1 млрд в залог за освобождение экс-чиновника.