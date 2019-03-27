Стало известно, как Абызову подберут сокамерников

Постоянных сокамерников экс-министру по делам открытого правительства Михаилу Абызову подберут по результатам собеседований с сотрудниками следственного изолятора, в том числе с психологом и воспитателем.

«После поступления в изолятор заключенного осматривает медик, с ним общаются психолог, воспитатель и другие сотрудники СИЗО. Они выявляют возможные заболевания, индивидуальные психологические особенности человека. По итогам собеседования, а также с учетом требований раздельного содержания, арестанту подбирают постоянных сокамерников», – сказал собеседник РИА «Новости».

Согласно закону о раздельном содержании Абызова не должны содержать с рецидивистами, его сокамерники должны быть подозреваемыми по подобным статьям.

Ранее Абызову было предъявлено обвинение в мошенничестве на 4 млрд рублей и создании организованного преступного сообщества. Однако он свою вину не признал. Позже защита предложила внести залог в размере 1 млрд рублей за освобождение Абызова, но Басманный суд Москвы постановил арестовать его до 25 мая.