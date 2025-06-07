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    Маск заставил президента США ругаться в интернете
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    Россия запатентовала технологию запуска дронов с космической станции
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    Рябков указал на превращение Европы в главное препятствие для мира на Украине
    Депутат назвал жалобу Зеленского на военный ответ РФ «крокодильими слезами»
    Путин присвоил аэропорту Нерюнгри имя Гавриила Чиряева
    Казахстан и Британия подписали план военного сотрудничества
    Маск оценил шутку Медведева
    Мнения
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Мы должны быть благодарны русскому языку

    К тезисам о «великом и могучем» мы настолько привыкли, что перестали их воспринимать всерьез. Но попробуем разобраться. Есть ли у нас что-то особенное, что давало бы нам право гордиться своим языком?

    23 комментария
    Илья Ухов Илья Ухов Сколько шагов еще надо сделать к регулированию миграции

    В России на федеральном и региональном уровнях вводятся меры по регулированию миграции. Что еще предстоит сделать, чтобы избежать ошибок и проблем в этой сфере, уже отмеченных в других странах?

    3 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Москва и Вашингтон обсудили неизбежное для Киева

    Напав на аэродромы со стратегической авиацией, киевский режим атаковал не только Россию. Он напал еще и на Соединенные Штаты, а также нанес серьезнейший удар по всей системе стратегической стабильности в мире, которая поддерживается между ядерными странами.

    6 комментариев
    7 июня 2025, 03:42 • Новости дня

    ПВО сбила атаковавшие Москву беспилотники

    ПВО сбила атаковавшие Москву беспилотники
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Силами ПВО уничтожено четыре беспилотника, атаковавших Москву, сообщил мэр Сергей Собянин.

    «На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – сообщил Собянин в Telegram.

    В столичном аэропорту Шереметьево (код ИКАО: UUEE) действуют ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов. Ограничения вводятся, чтобы обеспечить безопасность полетов, сообщила Росавиация в Telegram.

    При этом Росавиация сообщила об отмене ограничений в аэропорту Калуги (Грабцево).

    Напомним, в ночь на субботу Собянин уже сообщал о сбитом БПЛА. Росавиация вводила временные ограничения в аэропортах Домодедово и Жуковский.


    6 июня 2025, 12:31 • Новости дня
    Минобороны сообщило о нанесении массированного удара по Украине в ответ на теракты
    Минобороны сообщило о нанесении массированного удара по Украине в ответ на теракты
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    В ночь на пятницу в ответ на теракты киевского режима ВС России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными беспилотниками, сообщили в Минобороны.

    Целями удара стали конструкторские бюро, предприятия выпуска и ремонта вооружения и военной техники Украины, цеха сборки ударных БПЛА, склады с вооружением и военной техникой ВСУ, а также центры подготовки летного состава, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    В итоге все назначенные объекты поражены, отчитались в оборонном ведомстве.

    Напомним, за прошлую неделю ВС России в ответ на атаки Киева нанесли пять групповых и два массированных удара.

    Ранее Минобороны гарантировало массированные удары возмездия по военным целям на Украине. Оборонное ведомство также раскрыло детали предыдущих массированных ударов по военным целям на Украине.

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    6 июня 2025, 10:49 • Новости дня
    Украина намерена усилить диверсионную войну против России

    WP: Украина расширит диверсионную войну против России и ее союзников

    Украина намерена усилить диверсионную войну против России
    @ Danylo Antoniuk/Ukrinform/ZUMA Press Wire/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    После серии дерзких атак дронами по российским военным базам на Украине усиливается ставка на тайные операции спецслужб, включая диверсии и удары за пределами фронта против союзников России, сообщает The Washington Post.

    Украинская СБУ и ГУР усилили тайные операции против российских объектов и союзников, передает The Washington Post.

    Источники издания сообщили, что Украина готовит новые сложные операции, а разведслужбы используют восточноевропейские столицы как базы для проведения операций. СБУ и ГУР также активно вмешиваются в поставки оружия союзникам России, включая подрыв операций в Африке и противодействие снабжению через Южную Африку.

    По словам главы ГУР Кирилла Буданова (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), украинская разведка стремится снижать военный потенциал России в разных регионах, в том числе за пределами Европы.

    Издание пишет, что новым театром подрывной борьбы могут стать страны, граничащие с Украиной, что может привести к расширению конфликта за пределы фронта.

    Ранее спецпредставитель США по Украине Кит Келлог заявил, что атаки украинских сил на аэродромы России, где базируются самолеты, способные нести ядерное оружие, резко повышают уровни риска в конфликте.

    Профессор из Хельсинки Туомас Малинен заявил, что Киев должен быть готов к жесткому «призу» за удары по российской территории.

    Президент России Владимир Путин отметил, что подрывы на железных дорогах в Брянской и Курской областях были намеренным ударом Киева по гражданскому населению. Он также подчеркнул, что нелегитимный режим в Киеве постепенно перерождается в террористическую организацию.

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    6 июня 2025, 18:00 • Видео
    Маск против Трампа. Чья возьмет?

    Самый богатый человек мира поссорился с самым влиятельным. Примерно в таких словах в СМИ комментируют конфликт между Илоном Маском и Дональдом Трампом. Дружба переросла во вражду и истерику буквально за несколько суток.

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    6 июня 2025, 19:20 • Новости дня
    Шеремет назвал жалобу Зеленского на военный ответ России «крокодильими слезами»
    Шеремет назвал жалобу Зеленского на военный ответ России «крокодильими слезами»
    @ Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Депутат Госдумы Михаил Шеремет резко высказался о заявлении Владимира Зеленского по поводу массированного удара российских войск в ответ на атаки Киева.

    Как передает РИА «Новости», Михаил Шеремет прокомментировал жалобу Владимира Зеленского на массированный удар России по украинским объектам, назвав ее «крокодильими слезами». По словам депутата, Зеленский сначала организует атаки на российские аэродромы и гражданскую инфраструктуру, а затем притворяется жертвой, чтобы вызвать сочувствие.

    «Сначала Зеленский организует теракты против гражданской инфраструктуры в российских регионах и атаку на наши аэродромы, а потом льет крокодильи слезы из-за ответного удара, притворяясь, что ему кого-то жаль. Зеленский своими преступными террористическими выходками целенаправленно стремится накликать беду на Украину. Ему плевать на украинский народ и его будущее», – заявил Шеремет.

    Депутат добавил, что Зеленскому следует прекратить жаловаться и покинуть Украину, предоставив стране возможность к мирному существованию. Минобороны России ранее сообщило о массированном ударе по объектам Украины – среди пораженных целей значатся конструкторские бюро, предприятия оборонной промышленности, склады вооружения и тренировочные центры.

    Ведомство также указало, что недавние атаки с использованием FPV-дронов на аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены, а возникшие возгорания ликвидированы, пострадавших среди персонала нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, киевский режим нанес удары по аэродромам со стратегической авиацией, атаковав не только Россию, но и Соединенные Штаты, а также подорвал всю систему стратегической стабильности между ядерными странами.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что президент России Владимир Путин пообещал ответить на атаку Киева по российским военным аэродромам. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что необходимо дождаться результатов расследования по украинским ударам, прежде чем обсуждать возможные ответные действия России.

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    6 июня 2025, 11:05 • Новости дня
    Российские артисты вернулись на европейские сцены вопреки «отмене»

    Российские артисты вернулись на европейские сцены вопреки «отмене» и протестам

    Российские артисты вернулись на европейские сцены вопреки «отмене»
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Крупнейшие российские деятели культуры Валерий Гергиев и Анна Нетребко, ранее исключенные из европейской культурной жизни, вновь появляются на ведущих сценах континента, вызывая споры и протесты проукраинских активистов и представителей ЕС, сообщает Politico.

    После почти трехлетнего перерыва российские музыканты, оказавшиеся в европейских «черных списках» после начала спецоперации на Украине, начали возвращаться на сцены ЕС, сообщает Politico.

    Известный дирижер и директор Мариинского театра Валерий Гергиев выступит в Барселоне с оркестром в рамках серии Ibercamera, несмотря на санкции Украины и призывы ЕС исключить артистов, поддерживающих власти России.

    Организаторы концерта заявили, что не видят юридических препятствий для участия Гергиева, а финансирование программы не связано с европейскими фондами. Еврокомиссия, в свою очередь, инициировала проверку финансирования, чтобы исключить использование средств ЕС на мероприятия с участием пророссийских артистов.

    Певица Анна Нетребко, ранее также подвергшаяся бойкоту ведущих театров Европы и США, после перерыва уже провела концерты в США и готовится к выступлениям в Лондоне, Берлине и Цюрихе.

    Против ее возвращения выступили представители Украины, однако билеты на выступления в Братиславе были полностью распроданы.

    Министр культуры Украины призвал театры Европы не приглашать российских артистов, указывая на «риск реинтеграции российской культуры» в условиях продолжающейся спецоперации. Украинские артисты настаивают, что бойкот российских исполнителей является для них не вопросом культуры, а вопросом национальной безопасности.

    Ранее российская оперная певица Анна Нетребко вышла на сцену Берлинской государственной оперы при заметно меньшем количестве протестующих.

    Несколько десятков человек ранее устроили акцию протеста перед ее выступлением в Словацком национальном театре.

    Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Нетребко нельзя допускать к выступлениям на территории стран Евросоюза.

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    6 июня 2025, 16:20 • Новости дня
    ВКС России уничтожили переправу ВСУ через реку Оскол у Купянска
    ВКС России уничтожили переправу ВСУ через реку Оскол у Купянска
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные поразили переправу украинских Вооруженных сил через реку Оскол у Купянска в Харьковской области, сообщили в пятницу в Минобороны России.

    ВКС России ударом уничтожили переправу через Оскол у Купянска, указало ведомство, сообщает официальный Telegram-канал Минобороны России.

    Зафиксировано критическое разрушение переправы, которую ВСУ используют в военных целях, добавили в министерстве.

    Ранее Минобороны сообщало, что группировка «Запад» поразила подразделения возле Купянска.

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    6 июня 2025, 11:44 • Новости дня
    Подполье заявило о поражении объектов ПВО Киева
    Подполье заявило о поражении объектов ПВО Киева
    @ Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    В результате серии ночных ударов были поражены системы ПВО, склады боеприпасов и пункты дислокации с наемниками в ряде областей Украины, сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

    Силы и объекты противовоздушной обороны были поражены ударами в ряде областей Украины, а также система ПВО в районе Киева, передает РИА «Новости» со ссылкой на координатора николаевского пророссийского подполья Сергея Лебедева.

    По его данным, удары были нанесены в ночь на пятницу и затронули силы ПВО в Сумской области, а также объекты ПВО в пригородах Львова, Винницы, Днепропетровска и в городе Светловодск Кировоградской области.

    Лебедев сообщил, что «серия ударов» пришлась по Киеву и его пригородам, были поражены узлы связи, бункер в направлении Жуляны, завод, связанный с изготовлением двигателей для реактивных систем залпового огня, а также система ПВО. Кроме того, в Харьковской, Черкасской, Киевской, Ровненской, Житомирской и Днепропетровской областях, по его словам, были поражены склады боеприпасов, а в Сумской области – склады горюче-смазочных материалов и техники ВСУ.

    Также, по данным Лебедева, удары были нанесены по пунктам временной дислокации с иностранными наемниками в Харьковской и Тернопольской областях. В Житомирской области пострадали военные объекты и тренировочный лагерь ВСУ. По словам координатора подполья, в Харькове было зафиксировано четыре удара, а в Тернопольской области сообщается о поражении склада техники и штаба противника с присутствием иностранных военных.

    Удары по позициям ВСУ были нанесены на подконтрольной Киеву части Запорожской области, в ДНР, а также в Сумской области. В Черниговской области зафиксировано поражение резервов противника и пункта в бывшем месте сбора резервистов. В Броварах, как отмечается, удар пришелся по пункту сбора ВСУ, прошедших подготовку в Европе, а в пригороде Хмельницкого – по лагерю добровольческого подразделения.

    Волынская область также подверглась атакам: Лебедев отметил удары по военным объектам, включая военную часть в Луцке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу более 2 тыс. квартир на левом берегу Киева остались без электричества.

    Ранее на этой неделе сообщалось, что в результате ночного удара в Одесской области поражено подразделение, в составе которого находились до 50 украинских военных и французских наемников.

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    6 июня 2025, 09:43 • Новости дня
    Газпром подал новый иск в суд на «Нафтогаз Украины»

    Газпром подал новый иск к «Нафтогазу Украины» в арбитражный суд Петербурга

    Газпром подал новый иск в суд на «Нафтогаз Украины»
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Заявление о новом иске компании «Газпром» к «Нафтогазу Украины» поступило в российский суд.

    Документ был подан в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области накануне. В картотеке арбитражных дел не раскрываются детали о содержании иска, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Арбитражный суд России удовлетворил ходатайство Газпрома об увеличении неустойки для «Нафтогаза Украины». Сумма неустойки превысит 1,35 млрд долларов вместе с расходами на арбитраж. Кабмин Украины заявил о невозможности увеличить зарплаты учителям, так как все бюджетные поступления идут на нужды армии и безопасности.

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    7 июня 2025, 01:46 • Новости дня
    Трамп заявил, что Киев дал России повод «разбомбить к чертям» Украину

    Трамп заявил о поводе для России «разбомбить к чертям» Украину

    Трамп заявил, что Киев дал России повод «разбомбить к чертям» Украину
    @ Daniel Torok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Недавние украинские атаки на Россию дали российской стороне повод «разбомбить к чертям» Украину, заявил президент США Дональд Трамп.

    Президент США выразил надежду, что угроза перерастания конфликта на Украине в ядерный не возникнет. Он подчеркнул, что ему не понравились действия Киева, передает РИА «Новости».

    «Они дали (президенту России Владимиру) Путину повод пойти и разбомбить их в чертям вчера вечером. Это мне не понравилось. Когда я это увидел, я сказал: «Ну вот, сейчас будет удар», – заявил Трамп.

    Трамп полагает, что Москва «не пойдет» на прекращение переговоров по урегулированию конфликта. При этом он заявил, что возможность введения дополнительных санкций против России сохраняется.

    Трамп заявил, что считает сенатский законопроект о новых санкциях против России «очень сильным», но решение о введении новых ограничений будет принимать лично. Он добавил, что не просил Сенат о смягчении предусмотренных законодательной инициативой ограничений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпредставитель США по Украине Кит Келлог заявил, что атаки украинских сил на аэродромы России, где базируются самолеты с возможностью нести ядерное оружие, резко повышают уровни риска в конфликте.

    Украинские военные нанесли удар FPV-дронами по аэродромам в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. В Ивановской, Рязанской и Амурской областях все атаки были отражены.

    В ночь на пятницу ВС России нанесли массированный удар высокоточным оружием и ударными беспилотниками по военным объектам на Украине.

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    6 июня 2025, 21:25 • Новости дня
    В парламенте Австрии выступили против предстоящего визита Зеленского

    Депутат Герберт Кикль высказался против визита Зеленского в Австрию 16 июня

    В парламенте Австрии выступили против предстоящего визита Зеленского
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Представитель крупнейшей парламентской фракции Австрии назвал предстоящий визит Зеленского нарушением принципа нейтралитета и угрозой безопасности стране.

    Председатель Австрийской партии свободы Герберт Кикль выступил против визита президента Украины Владимира Зеленского в Австрию, передает передает «Лента.ру» со ссылкой на Kosmo.

    Политик заявил: «Безответственно, особенно сейчас, когда многие страны стремятся к мирным переговорам, предоставлять площадку президенту страны, находящейся в состоянии войны».

    Кикль подчеркнул, что официальный приезд Зеленского может превратить Австрию в «потенциальную цель» в случае обострения конфликта. Кроме того, парламентарий напомнил, что подобный визит может нарушить нейтралитет страны, закрепленный в Конституции. По его мнению, Австрия должна оставаться посредником и не становиться на чью-либо сторону.

    В то же время издание «Интерфакс-Украина» сообщает, что визит Зеленского может пройти уже 16 июня. Ожидается, что у Зеленского в рамках визита запланированы встречи с австрийским руководством.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Украина обвинила Китай в поддержке России по производству беспилотников. А французский политик Филиппо обвинил Киев в попытках сорвать мирные переговоры.

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    6 июня 2025, 21:34 • Новости дня
    WSJ: Белый дом требует от Сената смягчить закон о санкциях против России
    WSJ: Белый дом требует от Сената смягчить закон о санкциях против России
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Администрация Трампа пытается измененить законопроект сенатора Линдси Грэма (внесен в реестр террористов и экстремистов в России) о санкциях против России, предлагая сделать эти меры необязательными, чтобы избежать ухудшения отношений между странами.

    Администрация США пытается убедить сенатора Линдси Грэма ослабить его законопроект о санкциях против России, пишет RT на русском со ссылкой на статью The Wall Street Journal.

    Согласно материалу, Белый дом предпочел бы наладить отношения с Москвой, а не применять строгие ограничения. В качестве одной из мер ослабления предлагается заменить в тексте слова, чтобы санкции стали не обязательными, а рекомендательными.

    В публикации говорится, что инициативу Грэма уже поддержали более 80 сенаторов. Однако в администрации опасаются, что новый законопроект может осложнить попытки нормализовать диалог с Россией.

    Ранее Дональд Трамп на встрече с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем не стал отвечать на вопрос о возможности ужесточения санкций против России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль выразил благодарность США за посредничество по вопросу Украины. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп ранее провели телефонные переговоры. Президент США выказал заинтересованность в том, чтобы Москва подключилась к разрешению вопроса по иранской ядерной программе.

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    6 июня 2025, 22:37 • Новости дня
    В Раде заявили о «личном приказе» Зеленского не забирать тела украинских военных

    Депутат Дмитрук заявил о якобы личном приказе Зеленского не забирать погибших

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский лично запретил забирать тела погибших украинских военных вопреки достигнутым в Стамбуле договоренностям, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

    Депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что Владимир Зеленский лично распорядился не забирать тела погибших украинских военных после договоренностей между российской и украинской делегациями в Стамбуле, передает РИА «Новости».

    По его словам, приказ последовал, несмотря на предложение о прекращении огня на отдельных участках и обмене телами погибших.

    Депутат уверен, что подобная политика может привести к вспышке гражданского гнева и даже спровоцировать гражданское противостояние внутри страны против действующей власти.

    Напомним, российская сторона планирует передать Киеву 6 тыс. тел украинских военных, часть из которых удалось идентифицировать с помощью тестов ДНК.

    Владимир Зеленский отказался принять идею России о временном перемирии на Украине для сбора тел и потребовал полного прекращения огня.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему решение России передать тысячи тел военных ВСУ оказалось неожиданным для Зеленского.

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    6 июня 2025, 17:54 • Новости дня
    Захарова: В России нет никаких похищенных на Украине детей

    Tекст: Евгения Караваева

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что обвинения в похищении Россией украинских детей не соответствуют действительности и вопрос требует объективного подхода.

    Нет никаких похищенных Россией украинских детей, заявила Мария Захарова на сессии Глобального цифрового форума, передает ТАСС. «Нет никаких похищенных, как они это формулируют, Россией украинских детей. Это нужно просто знать, и это должно быть отправной точкой при обсуждении этой проблемы», – подчеркнула Захарова в ответ на вопрос о работе над переданным Украиной списком детей.

    Дипломат добавила, что среди спасенных в зоне конфликта детей есть представители разных национальностей и гражданств, некоторые не имеют документов или стали жертвами фальсификаций. Захарова отметила, что значительная часть детей находится в поиске родственников, а уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова работает по этим случаям в круглосуточном режиме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава российской делегации на переговорах с Киевом в Стамбуле Владимир Мединский заявил, что украинская сторона устраивает шоу активно поднимая тему якобы похищенных детей.

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    6 июня 2025, 15:14 • Новости дня
    Запад обвинил Германию в угрозе мировой войны

    Tекст: Евгения Караваева

    Планы Берлина по передаче Украине ракет Taurus вызвали резкую критику на Западе из-за риска эскалации конфликта с Россией.

    Немецкая поддержка Украины может быть воспринята как прямое участие в конфликте с Россией, передает РИА «Новости» со ссылкой на французского обозревателя Патриса Браво.

    По словам Браво, «поставка немецких ракет Taurus Украине напрямую вовлечет Германию в военные действия против России. И у Москвы будут все основания для ответных мер. Это может спровоцировать новую мировую войну».

    Он также отметил, что в случае поставок вооружения Москва будет руководствоваться принципом самообороны и действовать в соответствии с Уставом ООН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в пятницу, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц на встрече с Дональдом Трампом оказался «в одной лодке» с Владимиром Зеленским, когда президент США намекнул на нацистские наклонности Мерца, который пытался подготовить благоприятную почву для саммита НАТО.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскритиковал заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о главной роли США в победе над нацизмом.

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    6 июня 2025, 06:50 • Новости дня
    Бойцы группировки «Север» отразили пять ночных атак ВСУ на Теткино

    «Северяне» за сутки уничтожили свыше 260 боевиков ВСУ и шесть единиц техники

    Tекст: Ирма Каплан

    Группировка войск «Север» пресекла попытки прорыва ВСУ на российскую территорию, отразив пять ночных атак на Теткино и продолжив продвижение на Сумском направлении.

    «Прошлой ночью (с 4 на 5 июня) противник предпринял пять атак на Теткино, в которых принимали участие неонацисты «айдара» (включен в российский реестр террористов и экстремистов – прим. ВЗГЛЯД) и «пушечное мясо» из 225 ошп. Северяне уничтожили большую часть оккупантов в районе госграницы», – сообщается в неофициальном Telegram-канале группировки войск «Северный ветер».

    В  течение суток ВСУ пытались прорваться в Теткино из Рыжевки, просочиться на территорию России в районе Бессаловки, прорваться в поселок Новый Путь – все эти попытки пресечены «Северянами».

    «На Сумском направлении несмотря на переброску противником новых подразделений, Северяне продолжают стремительное продвижение», – отметили в посте.

    В частности, российские военнослужащие уничтожили четыре штурмгруппы ВСУ на Волчанском и Липцовском направлениях. Всего за сутки они зачистили четыре домовладения в Волчанске и продвинулись на более чем 160 метров на направлении Волчанские Хутора.

    «За сутки потери противника составили свыше 260 человек (из них более 190 на Сумском и свыше 40 на Теткинском направлениях)», – сказано в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, военнослужащие России вывезли трофейную западную бронетехнику и танки Abrams из приграничных районов Сумской области Украины.

    Также Минобороны сообщило, что результате ударов российских войск по позициям ВСУ на различных направлениях 5 июня противник потерял свыше 1,4 тыс. военнослужащих, десятки единиц техники и несколько складов боеприпасов.

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    6 июня 2025, 12:45 • Новости дня
    Российские войска освободили Федоровку в ДНР
    Российские войска освободили Федоровку в ДНР
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Восток» освободили Федоровку в Донецкой народной республике (ДНР). Всего за неделю российскими войсками было освобождено семь населенных пунктов, сообщили в Минобороны.

    В частности, группировка «Восток» за минувшую неделю, кроме Федоровки, освободила Новополь в ДНР.

    Группировкой было нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, горно-штурмовой, десантно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери противника при этом составили более 1240 военнослужащих, 21 бронемашина, 18 орудий полевой артиллерии, 13 станций РЭБ, шесть складов с боеприпасами и материальными средствами.

    В течение недели подразделения группировки «Север» в ходе наступления освободили Алексеевку, Андреевку, Водолаги и Кондратовку в Сумской области.

    Ударами авиации, беспилотников и огнем артиллерии была поражена живая сила и техника танковой, четырех механизированных, пехотной, егерской, трех десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, центра сил спецопераций и четырех бригад теробороны, отчитались в Минобороны.

    За прошедшую неделю в зоне ответственности группировки потери противника составили свыше 1565 военнослужащих, шесть танков, 22 бронемашины, две пусковые установки американской РСЗО HIMARS и 30 орудий полевой артиллерии. Уничтожены три станции РЭБ и восемь складов боеприпасов.

    Кроме того, в результате действий подразделений группировки «Запад» был освобожден Редкодуб в ДНР.

    Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ, а также бригад теробороны и нацгвардии.

    Противник при этом потерял свыше 1490 военнослужащих, шесть танков, 23 бронемашины, в том числе три американских бронетранспортера М113. Уничтожены две пусковые установки РСЗО MLRS, 21 орудие полевой артиллерии, четыре станции РЭБ и 28 складов с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

    Параллельно подразделения Южной группировки продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны.

    За последнюю неделю на этом направлении потери ВСУ составили более 1750 военнослужащих, 22 бронемашины и 22 орудия полевой артиллерии. Уничтожены девять станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, 17 складов боеприпасов.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям шести механизированных, двух десантно-штурмовых, штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии, отчитались в Минобороны.

    При этом противник потерял свыше 3435 военнослужащих, 39 бронемашин, включая американскую боевую машину пехоты Bradley и пять бронетранспортеров М113. Уничтожены 29 орудий полевой артиллерии.

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, бригад береговой обороны и теробороны.

    ВСУ при этом потеряли свыше 565 военнослужащих, две боевые машины РСЗО «Град» и 17 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 28 станций РЭБ, радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также десять складов с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.

    На этой неделе российские войска освободили сумскую Кондратовку и Редкодуб в ДНР, ранее  сообщалось, что они освободили Андреевку в Сумской области. А в воскресенье ВС России освободили Алексеевку в Сумской области.

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