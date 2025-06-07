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    К тезисам о «великом и могучем» мы настолько привыкли, что перестали их воспринимать всерьез. Но попробуем разобраться. Есть ли у нас что-то особенное, что давало бы нам право гордиться своим языком?

    23 комментария
    Илья Ухов Илья Ухов Сколько шагов еще надо сделать к регулированию миграции

    В России на федеральном и региональном уровнях вводятся меры по регулированию миграции. Что еще предстоит сделать, чтобы избежать ошибок и проблем в этой сфере, уже отмеченных в других странах?

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Москва и Вашингтон обсудили неизбежное для Киева

    Напав на аэродромы со стратегической авиацией, киевский режим атаковал не только Россию. Он напал еще и на Соединенные Штаты, а также нанес серьезнейший удар по всей системе стратегической стабильности в мире, которая поддерживается между ядерными странами.

    6 комментариев
    7 июня 2025, 03:31 • Новости дня

    В Турции в Курбан-байрам пострадали 14 тыс. человек

    Tекст: Антон Антонов

    По всей Турции за медицинской помощью обратилось более 14 тыс. человек, пострадавших, когда закалывали жертвенных животных в первый день Курбан-байрама, сообщил министр здравоохранения страны Кемаль Мемишоглу.

    Курбан-байрам – праздник жертвоприношения, в Турции в пятницу отмечался первый день праздника. В соцсетях, как и каждый год, публикуют многочисленные видеозаписи с животными, которым удалось убежать от мясников, передает РИА «Новости».

    «За первый день праздника из-за ранений, полученных во время жертвоприношения, в наши больницы обратились 14 тыс. 372 человека», – сообщил министр в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России). Более 1 тыс. человек пострадали в Анкаре, более 750 – в Стамбуле. Министр отметил, что доверять закалывание животных нужно только профессионалам для предотвращения подобных инцидентов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году около 16 тыс. человек обратились в больницы Турции из-за травм, полученных во время жертвоприношения в первый день Курбан-байрама.

    4 июня 2025, 11:50 • Новости дня
    Онищенко призвал отказаться от поездок в Турцию из-за вируса Коксаки
    Онищенко призвал отказаться от поездок в Турцию из-за вируса Коксаки
    @ AP/TASS

    Tекст: Мария Иванова

    В Турции в начале летнего сезона отмечены случаи заболевания вирусом Коксаки, который особенно опасен для детей до десяти лет, сообщил эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко.

    Вирус Коксаки распространился в Турции, где им преимущественно заболевают дети, передает ТАСС.

    Эпидемиолог и академик РАН Геннадий Онищенко призвал россиян отказаться от поездок в эту страну. Он подчеркнул: «Я буду следовать своей традиции, отговаривая наших граждан от поездки в Турцию. Скажу, что несмотря на то, что только начинается период отдыха, в Турции наши отдыхающие уже столкнулись с болезнью Коксаки».

    Эксперт отметил, что вирус передается через воду, пищу и грязные руки, а чаще всего им заражаются дети до десяти лет. По словам Онищенко, вирус Коксаки опасен возможными осложнениями, включая асептический менингит, а также нарушениями работы желудочно-кишечного тракта, сердца, печени и поджелудочной железы.

    Ранее в Telegram-каналах начали появляться сообщения о случаях заражения вирусом Коксаки среди россиян, отдыхающих в Турции. Пока официальных данных о масштабах заболеваемости не приводится, однако медики советуют внимательно относиться к эпидемиологической обстановке и тщательно соблюдать гигиену при планировании поездок.

    В начале июня сообщалось, что на территории России сохраняется стабильная и контролируемая эпидемиологическая обстановка по вирусу Коксаки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Краснодарском крае в конце прошлого года были зарегистрированы случаи заражения вирусом Коксаки, однако вспышки заболеваемости не отмечалось.

    Ранее Геннадий Онищенко предупредил о риске появления тигровых комаров в России.

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    4 июня 2025, 06:30 • Новости дня
    В МИД заявили об отсутствии планов переносить переговоры с Киевом из Стамбула
    В МИД заявили об отсутствии планов переносить переговоры с Киевом из Стамбула
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Российская сторона не рассматривает возможность переноса переговоров с Украиной из Стамбула на другую площадку, сообщил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

    Отвечая на вопрос о том, могут ли переговоры перенести в Ватикан, Грушко отметил, что глава МИД России Сергей Лавров «совершенно четко выразил нашу точку зрения». Грушко подчеркнул, что Стамбул является «площадкой, где уже накоплен определенный опыт общения», передает ТАСС.

    По его словам, «вопрос не в площадках, вопрос в существе». «Поэтому сейчас вообще вопрос о выборе какой-то новой площадки в практической плоскости не стоит», – заявил Грушко, добавив, что «об этом и думать не стоит».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Стамбуле прошел второй раунд переговоров России и Украины. Россия в Стамбуле передала Украине меморандум о прекращении огня и достижении долгосрочного мира. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара ожидает проведения нового раунда переговоров между Россией и Украиной.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обвинил Запад в навязывании площадок для переговоров Москвы и Киева. Лавров усомнился в уместности Ватикана как места для будущих переговоров Москвы и Киева.

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    6 июня 2025, 18:00 • Видео
    Маск против Трампа. Чья возьмет?

    Самый богатый человек мира поссорился с самым влиятельным. Примерно в таких словах в СМИ комментируют конфликт между Илоном Маском и Дональдом Трампом. Дружба переросла во вражду и истерику буквально за несколько суток.

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    4 июня 2025, 22:29 • Новости дня
    Ватикан призвал Россию сделать жест, способствующий миру

    Пресс-служба папы римского сообщила о темах разговора Льва XIV и президента России

    Tекст: Ирма Каплан

    Состоялся телефонный разговор между папой Львом XIV и президентом России Владимиром Путиным, сообщил директор пресс-службы Ватикана Маттео Бруни, отметив, что особое внимание было уделено ситуации на Украине.

    «Сегодня состоялся телефонный разговор между папой Львом XIV и президентом Путиным», – приводит его газета Messaggero.

    В ходе телефонного разговора, помимо вопросов, представляющих взаимный интерес, особое внимание было уделено ситуации на Украине и миру. Папа призвал Россию сделать жест, способствующий миру, он подчеркнул важность диалога для создания позитивных контактов между сторонами и поиска решений конфликта, продолжил Бруни.

    «Сторона говорили о гуманитарной ситуации, необходимости содействия оказанию помощи там, где это необходимо, продолжающихся усилиях по обмену пленными и ценности работы, которую кардинал Цуппи проводит в этом направлении», – пояснил представитель Ватикана.

    Он уточнил, что папа римский упомянул патриарха Кирилла и поблагодарил его за добрые пожелания, полученные в начале его понтификата, подчеркнув, что «общие христианские ценности могут быть светом, помогающим искать мир, защищать жизнь и добиваться подлинной религиозной свободы».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в этот день Кремль сообщил о том, что Владимир Путин во время телефонного разговора с папой римским Львом XIV поздравил понтифика с избранием и передал пожелания от патриарха Кирилла.

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    4 июня 2025, 20:12 • Новости дня
    Путин обсудил с папой римским Львом XIV свободу вероисповедания на Украине

    Путин провел телефонные переговоры с папой римским Львом XIV

    Tекст: Денис Тельманов

    Владимир Путин во время телефонного разговора с папой римским Львом XIV поздравил понтифика с избранием и передал пожелания от патриарха Кирилла. В ходе разговора стороны коснулись вопросов урегулирования конфликта и прав верующих на Украине.

    Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с папой римским Львом XIV, передает официальный Telegram-канал Кремля. Президент поздравил понтифика с избранием и пожелал успехов, а также передал слова поддержки от Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

    В ходе беседы отмечен вклад папы Франциска в развитие отношений между Россией и Святым Престолом. Собеседники условились продолжать работу над сближением на основе духовных ценностей и обсуждали расширение культурно-гуманитарных контактов, а также актуальные вопросы защиты христиан и святынь, в том числе на Ближнем Востоке.

    Стороны также обменялись мнениями по ситуации на Украине. Путин подтвердил ориентацию на политико-дипломатическое урегулирование и подчеркнул важность устранения первопричин конфликта. Президент России сообщил о достигнутых договоренностях по обмену военнопленными и телами погибших на переговорах в Стамбуле и отметил усилия по воссоединению детей с родственниками.

    Путин выразил благодарность Ватикану за готовность содействовать урегулированию и подчеркнул важность деполитизированного подхода к гуманитарным вопросам. Также он обратил внимание на действия киевских властей, акцентировав, что удары по гражданским объектам на российской территории квалифицируются как терроризм в международном праве.

    В завершение разговора выражена надежда на более активную поддержку Святого Престола свободы вероисповедания на Украине. Обе стороны подтвердили намерение поддерживать контакты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп сообщил о телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным, который длился более часа и был посвящен ситуации на Украине. Президент России Владимир Путин намерен провести в среду несколько международных телефонных переговоров. Кремль не планирует в ближайшие дни телефонный разговор между Владимиром Путиным и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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    5 июня 2025, 04:05 • Новости дня
    США решили не передавать Украине обещанные компоненты ракет ПВО

    Tекст: Ирма Каплан

    США перенаправляют важнейшие технологии борьбы с беспилотниками с Украины в Вооруженные силы США. Этот шаг подчеркивает ослабление приверженности администрации Трампа оказанию военной помощи Киеву, пишет WSJ.

    «Администрация Трампа перенаправляет ключевую технологию защиты от беспилотников, предназначенную для Украины, американским вооруженным силам, что отражает ослабление приверженности Пентагона обороне Киева», – говорится в статье Wall Street Journal (WSJ).

    Газета отмечает, что на прошлой неделе Пентагон негласно уведомил Конгресс о том, что специальные взрыватели для ракет, которые Украина использует для сбивания беспилотников, теперь передаются подразделениям ВВС США на Ближнем Востоке.

    Договоренность об отправке на Украину взрывателей была достигнута с администрацией экс-главы Белого дома Джо Байдена. Теперь технология перехвата дронов будет перенаправлена в американские военные подразделения и позволит США сэкономить на закупках ракет класса воздух – воздух.


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    6 июня 2025, 09:15 • Новости дня
    Путин поздравил мусульман России с праздником Курбан-байрам

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин поздравил мусульман России с праздником Курбан-байрам, подчеркнув вклад мусульманских организаций в укрепление семейных ценностей и поддержку защитников Отечества.

    В своем обращении Путин отметил, что Курбан-байрам знаменует завершение паломничества к древним религиозным святыням, способствует единению и дарит верующим радость приобщения к богатейшему историческому и духовному наследию предков.

    «Мусульмане отмечают Курбан-байрам добрыми, милосердными делами, искренне заботятся о тех, кто нуждается в помощи и сострадании», – следует из поздравления Путина на сайте Кремля.

    «Особого, самого глубокого признания заслуживает ваша деятельность, направленная на поддержку защитников Отечества, их родных и близких», – отметил Путин.

    В поздравлении также отмечено активное участие мусульманских организаций в жизни страны, в воспитании молодежи, укреплении семейных ценностей, а также в реализации инициатив в сфере культуры, образования и благотворительности.

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    4 июня 2025, 22:48 • Новости дня
    Израиль допустил, что не позволит кораблю Греты Тунберг добраться до Газы

    Independent: Израиль допустил блокировку гумпомощи в Газу на судне Греты Тунберг

    Tекст: Ирма Каплан

    Израиль не позволит паруснику Madleen с Гретой Тунберг и гуманитарной помощью приблизиться к Газе, сообщил телеканал Kan, ссылаясь на израильские службы безопасности, которые решили заблокировать судно с гумпомощью и не позволить ему добраться до осажденного анклава.

    Израильские власти заявили о намерении не допустить судно Madleen с гуманитарной помощью и активистами, включая Грету Тунберг, до Газы, не уточнив, как они собираются это реализовать, передает Al Jazeera.

    Представитель армии Израиля, бригадный генерал Эффи Эдфрин, подчеркнул, что страна готова к пресечению попыток доставки помощи морским путем и располагает необходимым опытом.

    «Мы готовы и к этому случаю. За последние годы мы приобрели опыт», – приводит  его слова Independent.

    Ранее в этот день Jerusalem Post сообщила, что Madleen подал сигнал бедствия, когда команда заметила беспилотник, пролетающий над судном, однако сигнал бедствия оказался ложным, так как дрон принадлежал греческой береговой охране.

    Напомним, судно Madleen вышло из итальянского порта Катания и за прошедшее время преодолело 381 морскую милю. На борту находились Грета Тунберг и еще одиннадцать активистов, которые собирались доставить «символическую» партию гумпомощи сектору Газа, где разразился тяжелый гуманитарный кризис.

    В мае Израиль частично снял блокаду Газы, разрешив ограниченные операции под руководством ООН, однако гуманитарная ситуация остается крайне тяжелой. Ранее другое судно с помощью было атаковано беспилотниками у берегов Мальты, а распределительные центры Красного Креста были вынуждены приостановить работу после гибели десятков людей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители британской культуры, включая Бенедикта Камбербэтча, Энни Леннокс и Дуа Липу, потребовали от премьер-министра Британии прекратить поставки оружия Израилю и добиться перемирия в Газе.


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    5 июня 2025, 18:11 • Новости дня
    Эксперт: Ватикан должен сформулировать отношение к гонениям православных на Украине

    Религиовед Лункин рассмотрел перспективы Ватикана в урегулировании конфликта на Украине

    Эксперт: Ватикан должен сформулировать отношение к гонениям православных на Украине
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости,Zuma/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    В травле православных на Украине участвуют греко-католики, но Ватикан не предпринимает мер, чтобы им противостоять. Позиция России состоит в том, чтобы Святой престол четко сформулировал свое отношение к религиозным гонениям на Украине. Надежды на это есть, сказал газете ВЗГЛЯД религиовед Роман Лункин. Ранее Владимир Путин провел телефонный разговор с Папой римским Львом XIV.

    «Разговор Владимира Путина и Льва XIV показывает высокий уровень отношений России с Ватиканом, это же касается и диалога православной и католической церквей, поскольку Патриарх Кирилл попросил президента передать Льву XIV пожелания успехов в пастырском служении», – сказал религиовед Роман Лункин.

    «В российской дипломатической практике считается правилом хорошего тона учитывать мнение РПЦ в диалоге со Святым Престолом. Именно поэтому главной темой разговора с Папой стала дискриминация Украинской православной церкви (УПЦ), а также косвенное участие католицизма в кампании официального Киева против ортодоксальной веры», – добавил он.

    «С христианской точки зрения, конфликт на Украине поднимает целый ряд неудобных для западных лидеров вопросов. Они касаются отсутствия какого-либо морального оправдания гонки вооружений в Евросоюзе, о чем говорил еще папа Франциск, защиты традиционных ценностей и их приоритета перед леволиберальным нигилизмом по отношению к идентичности стран и народов», – напоминает эксперт.

    «Это то, что разделяет мир сегодня. Многое будет зависеть от того, как новый папа будет балансировать между глобальным большинством и милитаристским Западом. Опасность заключается в том, что понтифик с первых своих шагов стал втягиваться в ритуалы почитания Владимира Зеленского, которого американцы и европейцы сделали своеобразным «золотым тельцом», – отмечает собеседник.

    «Однако история посредничества Ватикана в разного рода конфликтах Старого света насчитывает столетия. Кроме того, многие латиноамериканские страны привлекали папу для разрешения споров между собой. Для понтифика подобная роль стала чем-то абсолютно естественным», – рассуждает Лункин.

    По его мнению, формально для России также нет препятствий для использования Ватикана в качестве площадки диалога с Украиной. «Святой престол не поддерживал церковную политику Зеленского, а папа Франциск даже выражал обеспокоенность по поводу судьбы УПЦ. Однако в травле православных христиан на Украине участвуют именно греко-католики», – продолжает эксперт.

    «Ватикан не предпринимает мер, чтобы им противостоять. Поэтому позиция России и состоит в том, чтобы Святой престол четко сформулировал свое отношение к религиозным гонениям на Украине. Надежды на это есть: в разговоре с Путиным Лев XIV упомянул важность подлинной духовной свободы», – полагает религиовед.

    «Еще один важный фактор для дальнейшего развития посредничества – это наличие прямого диалога папы и Патриарха Кирилла, который возможен только при наличии общих подходов у обоих религиозных лидеров», – заключил Лункин.

    В среду президент России провел телефонный разговор с папой римским Львом XIV. Это была первая беседа российского лидера с новым главой Святого престола. «По просьбе Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Владимир Путин передал папе римскому Льву XIV пожелания успехов в пастырском служении. Понтифик высказался за продолжение важного диалога между двумя сестринскими церквами», – приводит Кремль подробности беседы.

    Стороны также обсудили украинское урегулирование. Президент подтвердил заинтересованность России в достижении мира дипломатическим путем. «Выражена признательность понтифику за готовность оказать содействие в урегулировании кризиса, в частности за участие Ватикана на деполитизированной основе в решении острых гуманитарных вопросов», – сообщили в пресс-службе Кремля.

    «В связи с известной линией киевских властей на ликвидацию канонической Украинской православной церкви выражена надежда, что Святой престол будет активнее выступать в поддержку свободы вероисповедания на Украине», – говорится с сообщении.

    Напомним, папа Лев XIV ранее предлагал Ватикан в качестве площадки для российско-украинских переговоров. Россия не поддержала эту идею, Сергей Лавров назвал ее «неэлегантной». Москва считает оптимальной площадкой для переговоров Стамбул.

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    5 июня 2025, 03:16 • Новости дня
    Небензя после вето США на резолюцию по Газе указал на геополитические игры

    Небензя заговорил о геополитических играх после вето США на резолюцию по Газе

    Tекст: Ирма Каплан

    После того, как США наложили вето на проект резолюции Совета Безопасности ООН с требованием немедленно прекратить огонь в секторе Газа, СБ ООН вновь убедился в том, кто играет в геополитические игры, а кто действительно хочет мира, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

    «Думаю, все мы сегодня получили еще одну возможность убедиться в том, кто действительно хочет мира на Ближнем Востоке, а кто продолжает играть в геополитические игры», –  приводит выдержку из речи Небензи Telegram-канал постпредства.

    Дипломат отметил, что СБ ООН снова не смог выйти на взаимоприемлемую для всех членов развязку и принять продукт, который уберег бы Газу и весь регион Ближнего Востока от дальнейшего сползания в пучину хаоса.

    «Упущен очередной шанс на деле продемонстрировать готовность Совета Безопасности взять на себя ответственность за поддержание международного мира и безопасности в контексте палестино-израильского конфликта, растянувшегося на 80 лет», – с сожалением заметил он.

    Небензя надеется, что теперь намеченная на июнь конференцию по палестино-израильскому урегулированию станет результативной, к тому же пройдет она под  сопредседательством Саудовской Аравии и Франции в Нью-Йорке.

    По данным ТАСС в заветированной США резолюции четыре пункта, в которых требуется «немедленное, безусловное и постоянное прекращении огня в Газе, соблюдаемое всеми сторонами», освобождении всех заложников из палестинского  анклава, «немедленное и безусловное снятие ограничений на поставки гумпомощи в Газу, как ООН, так и ее гуманитарными партнерами».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, жертвами авиаудара по палаткам с перемещенными лицами на территории школы в Хан-Юнисе стали не менее десяти человек, среди которых есть дети.

    До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что военные действия в Газе завершатся только после полной ликвидации ХАМАС. Глава МИД Турции Хакан Фидан провел переговоры с руководством ХАМАС по вопросу перемирия в Газе. Лидер ХАМАС выразил готовность участвовать в переговорах по поводу освобождения заложников.

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    4 июня 2025, 22:58 • Новости дня
    Алиев и Пезешкиан отметили поворотный момент в азербайджано-иранских отношениях

    Алиев и Пезешкиан обсудили реализацию планов по взаимному сотрудничеству

    Tекст: Ирма Каплан

    Лидер Азербайджана Ильхам Алиев и президент Ирана Масуд Пезешкиан провели телефонный разговор, обсудив развитие двусторонних отношений и поздравив друг друга с наступающим праздником Гурбан.

    В ходе беседы президент Ирана Пезешкиан отметил, что остался доволен своим недавним официальным визитом в Азербайджан, выделив продуктивные встречи и обсуждения с главой государства. Алиев также дал высокую оценку состоявшимся переговорам, сообщает официальный сайт президента Азербайджана.

    «Было подчеркнуто, что в настоящее время в развитии азербайджано-иранских отношений наступил поворотный момент, выражена надежда на то, что совместными усилиями связи между нашими странами в различных сферах будут динамично развиваться», – сказано в сообщении.

    Стороны отметили, что профильные ведомства обеих стран продолжают реализацию договоренностей, достигнутых в ходе визита Пезешкиана в Баку.

    В качестве одного из результатов визита отмечено восстановление авиарейса Баку – Тебриз и увеличение количества рейсов Баку – Тегеран. Собеседники выразили уверенность, что это приведет к активизации контактов между народами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран готовит официальный отказ на проект ядерного соглашения, предложенный Соединенными Штатами через посредничество Омана, из-за несогласия с условиями.

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    5 июня 2025, 22:37 • Новости дня
    Израиль заявил об атаках на цели «Хезболлы» в пригороде Бейрута

    Израиль атаковал объекты воздушного подразделения «Хезболлы» в пригороде Бейрута

    Tекст: Вера Басилая

    Армия обороны Израиля заявила о нанесении ударов по объектам движения «Хезболла» в Дахии, где находились цеха по производству беспилотников.

    Армия обороны Израиля в эти минуты наносит удары по объектам воздушного подразделения движения «Хезболла» в южном пригороде Бейрута Дахии, передает РИА «Новости».

    В четверг вечером армия Израиля заявила, что вскоре намерена атаковать подземные цеха «Хезболлы» по производству беспилотников в этом районе. По данным израильских военных, указанные объекты использовались для разработки и производства дронов, применяемых в боевых операциях против Израиля.

    Ранее израильский беспилотник нанес удар в районе Дамура под Бейрутом. В результате атаки погиб руководитель отрядов «Кувват аль-Фаджр» Хусейн Аттави.

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    4 июня 2025, 09:00 • Новости дня
    Президент Йемена заявил о риске бесконечных войн с хуситами

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава Руководящего президентского совета Йемена Мухаммед Аль-Алими уверен, что диалог с хуситами невозможен без их отказа от собственной идеологии и взглядов.

    По его словам, попытки нормализовать отношения с шиитским движением «Ансар Алла» (хуситами) без отказа от их идеологии приведут к затяжному конфликту, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что любые шаги в этом направлении «минируют корень проблемы и ведут к бесконечным войнам в Йемене и регионе».

    Аль-Алими заявил, что хуситы отвергают национальный и международный контроль из-за своей идеологии. Лидер отметил, что представители движения считают своих руководителей «преемниками Бога на Земле», непогрешимыми и не подлежащими ответственности.

    С 2014 года хуситы контролируют около трети Йемена, включая столицу Сану и северные провинции. Остальная часть страны подчиняется Руководящему президентскому совету, поддерживаемому коалицией арабских государств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, хуситы сообщили о третьей за сутки атаке по аэропорту Бен-Гурион. Хуситы также сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper над Йеменом. Они ранее заявили об ударе гиперзвуковой ракетой по аэропорту Бен-Гурион в Израиле.

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    5 июня 2025, 07:45 • Новости дня
    Минздрав Газы сообщил об уничтожении 60% медоборудования Израилем

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Около 60% лабораторного и оборудования для центров переливания крови в секторе Газа было выведено из строя в ходе израильских ударов.

    Около 60% медицинского оборудования для лабораторий и станций забора крови было уничтожено в секторе Газа в результате ударов Армии обороны Израиля, передает ТАСС. Министр здравоохранения палестинского анклава сообщил, что не более 40% оборудования лабораторий и центров донорской крови уцелело и продолжает функционировать.

    В заявлении министерства говорится: «Лаборатории в оставшихся больницах работают с увеличенной нагрузкой, не имея запасных частей и возможностей для технического обслуживания приборов. 60% всего лабораторного оборудования, а также приборов для забора, хранения и переливания крови было намерено уничтожено израильскими оккупантами». По словам представителей ведомства, нехватка оборудования серьезно осложняет работу медицинских учреждений, а оставшееся оборудование эксплуатируется с перегрузкой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Израиля Нетаньяху заявил о намерении завершить войну в Газе только после полного уничтожения ХАМАС. Глава МИД Турции Фидан провел переговоры с руководством ХАМАС по вопросу перемирия в Газе. Лидер ХАМАС выразил готовность к переговорам по вопросу заложников.

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    6 июня 2025, 01:46 • Новости дня
    ЦАХАЛ заявил о разгроме производства БПЛА «Хезболлы» на юге Ливана

    ЦАХАЛ сообщил о точечных ударах по складам и производству БПЛА в Ливане

    Tекст: Ирма Каплан

    Военные Израиля атаковали склады и производство дронов «Хезболлы» в Дахие на юге Ливана, применяя высокоточные боеприпасы, сообщили в Telegram-канале ЦАХАЛ.

    «Некоторое время назад Армия Обороны Израиля нанесла точечные удары по местам производства и хранения беспилотных летательных аппаратов, которые использовались воздушным подразделением «Хезболлы» в районе Дахия в Бейруте и на юге Ливана», – сказано в сообщении.

    Израиль отмечает, что «Хезболла» расширяет производство дронов при финансовой и технической поддержке Ирана, члены организации проходят обучение в Иране, что позволяет им самостоятельно изготавливать беспилотники на территории Ливана.

    В армии Израиля заявляют, что удары наносились с учетом минимизации ущерба для гражданского населения – использовались высокоточные боеприпасы, проводилось воздушное наблюдение и дополнительная разведка.

    Израильские военные отметили, что объекты находились в густонаселенных районах, что, по их мнению, свидетельствует о «циничном использовании гражданского населения в качестве живого щита».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, израильский беспилотник нанес удар в районе Дамура под Бейрутом, из-за чего погиб руководитель отрядов «Кувват аль-Фаджр» Хусейн Аттави.

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    4 июня 2025, 13:59 • Новости дня
    Туроператоры не отметили массовых заражений вирусом Коксаки

    Российские туроператоры не зафиксировали массовых обращений по вирусу Коксаки в Турции

    Tекст: Мария Иванова

    Несмотря на появившиеся в СМИ заявления о вспышке вируса Коксаки среди российских туристов в Турции, туроператоры не фиксируют роста числа жалоб или страховых случаев, отметили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).

    Российские туроператоры и страховые компании не фиксируют массовых жалоб, связанных с вирусом Коксаки на турецких курортах, передает ТАСС.

    В пресс-службе РСТ уточнили: «Российский союз туриндустрии сообщает, что не располагает данными об обращениях туристов, связанных с заражением вирусом Коксаки на турецких курортах. Туроператоры и страховые компании также не отмечают массовых жалоб или увеличения числа страховых случаев с симптомами этого заболевания».

    Ранее в СМИ и Telegram-каналах появлялась информация о якобы массовых случаях заражения российских туристов этим вирусом в Турции.

    Как сообщил в среду эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко, в Турции в начале летнего сезона были зафиксированы случаи заболевания вирусом Коксаки, который опасен для детей до десяти лет.

    В Роспотребнадзоре ранее заявили, что на территории России сохраняется стабильная и контролируемая эпидемиологическая обстановка по вирусу Коксаки.

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